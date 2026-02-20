Un mosquito hizo cerrar el principal paso de Mendoza a Chile: hasta qué hora no se podrá atravesar

El principal cruce internacional entre la Argentina y Chile, Paso Internacional Los Libertadores, se encuentra cerrado y sin circulación vehicular este viernes 20 de febrero por una situación sanitaria inesperada. Las autoridades chilenas hallaron un ejemplar del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, dentro del complejo del paso fronterizo y activaron el protocolo preventivo. Desde la la Coordinación de Fronteras señalaron que “se desconoce cómo llegó el insecto hasta la zona”.

La normativa binacional establece la aplicación inmediata de medidas de desinfección y control para poder evitar cualquier posibilidad de propagación. La Secretaría Regional Ministerial de Salud trasandina (Seremi) ordenó una “aplicación química” tras la detección del arquetipo adulto del vector de la enfermedad zika o chikungunya.

Se efectuó la vigilancia entomológica en todo el establecimiento en el que desempeñan su labor numerosos agentes aduaneros. Dicho proceso, es el conjunto de actividades organizadas, programadas y orientadas a la recolección y registro sistemático de información sobre las poblaciones de insectos vectores de dengue.

Cierre preventivo y horario estimado de apertura del Paso Internacional Los Libertadores

Desde la coordinación argentina del paso fronterizo Paso Internacional Los Libertadores informaron que “el tránsito permanecerá interrumpido, en principio, hasta las 14 horas” .

Sin embargo, aclararon que el horario podría extenderse en caso de que los equipos sanitarios determinen la necesidad de ampliar los trabajos de fumigación y verificación de la zona aduanera.

El operativo afecta a autos particulares, transporte de carga y a los micros de larga distancia que circulan diariamente por el corredor estratégico fronterizo. Viajeros y choferes de carga esperan definiciones oficiales sobre su reapertura.

Paso fronterizo Paso Internacional Los Libertadores

Si las tareas concluyen sin novedades, el paso podría habilitarse nuevamente en el transcurso de la tarde. De lo contrario, no se descarta que la restricción se extienda algunas horas más.

Declaración oficial del Departamento de Salud Pública de Chile sobre el hallazgo del mosquito Aedes aegypti

El jefe del Departamento de Salud Pública de Chile, Carlos Zamora Roja, sostuvo: “Estas acciones nos permiten establecer una barrera y reducir las probabilidades de que el zancudo, que hoy vive entre nosotros, se siga reproduciendo en zonas tan estratégicas como la frontera”.

En el lugar, la autoridad sanitaria revisó la muestra hallada, considerándola “altamente sospechosa” de ser el vector del dengue y fue confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP) local.

