Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) son un grupo de dolencias que impactan principalmente a comunidades vulnerables en países de ingresos bajos y medios, que incluyen Chagas, dengue, lepra, filariasis linfática, leishmaniasis y esquistosomiasis, entre otras. A través de diversos mecanismos de contagio, estas enfermedades se transmiten principalmente por vectores como mosquitos, vinchucas o moscas de arena, pero también pueden propagarse por contacto directo con agua contaminada, alimentos infectados o superficies sucias, afectando especialmente a comunidades vulnerables y generando graves impactos en la salud pública.

Argentina estima que entre 1 y 1,5 millones de personas viven con Chagas, aunque muchos desconocen su diagnóstico, lo que subraya la importancia de campañas de detección temprana y tratamiento oportuno. Afecta principalmente al corazón y al sistema digestivo, provocando complicaciones graves a largo plazo.

La pandemia de COVID-19 demostró que los sistemas de salud frágiles en cualquier región representan un riesgo para la estabilidad sanitaria mundial

Son un grupo diverso de 20 enfermedades infecciosas crónicas y debilitantes

Síntomas de las principales enfermedades tropicales desatendidas

Chagas

-Fatiga y debilidad prolongada, incluso después de actividades ligeras.

-Fiebre y malestar general, similares a una gripe que persiste en el tiempo.

-Inflamación de ganglios y bultos en el sitio de la picadura.

-Complicaciones cardíacas a largo plazo, como arritmias y agrandamiento del corazón.

-Problemas digestivos crónicos, incluyendo estreñimiento o agrandamiento del esófago y colon.

Dengue

-Fiebre alta repentina que puede superar los 39 °C.

-Dolores intensos de cabeza, detrás de los ojos y musculares, conocidos como “fiebre quebranta-huesos”.

-Náuseas, vómitos y pérdida de apetito.

-Erupciones cutáneas rojizas, similares a sarampión.

-Hemorragias leves o graves, en casos de dengue severo, que pueden afectar encías, nariz o internas.

Lepra

-Lesiones en la piel con pérdida de sensibilidad al tacto, calor o dolor.

-Debilidad muscular y deformidades progresivas, si no se trata a tiempo.

-Alteraciones en ojos, manos y pies, provocando discapacidades físicas crónicas.

Filariasis linfática

-Hinchazón crónica en piernas, brazos o genitales (elefantiasis).

-Dolor y rigidez en articulaciones por inflamación de tejidos.

-Infecciones recurrentes en la piel, asociadas a la acumulación de líquido linfático.

Leishmaniasis

-Úlceras profundas y dolorosas en la piel, que tardan semanas en cicatrizar.

-Fiebre y pérdida de peso progresiva, en casos de leishmaniasis visceral.

-Inflamación de hígado y bazo, que puede ser potencialmente mortal si no se trata.

Esquistosomiasis

-Fiebre, tos y dolor abdominal en fases iniciales.

-Sangre en la orina o en las heces, dependiendo del tipo de esquistosomiasis.

-Daño hepático o intestinal crónico en infecciones prolongadas, que puede derivar en insuficiencia orgánica.

La lucha global y las metas de la OMS

El Día Mundial de las ETD, conmemorado cada 30 de enero, busca visibilizar la magnitud del problema: más de mil millones de personas están en riesgo a nivel mundial. La fecha coincide con la Declaración de Londres de 2012, y fue reconocida oficialmente en 2021 por la Asamblea Mundial de la Salud.

Así, la Hoja de Ruta de la OMS para 2030 propone erradicar al menos una enfermedad en 100 países y reducir un 90% la necesidad de intervenciones. Las celebraciones incluyen iluminación de monumentos en naranja y púrpura, y la publicación de informes sobre avances en control, acceso a tratamientos y vacunación.

Avances en Argentina y medidas de prevención

En el país, el Mal de Chagas es la ETD más relevante. Existen programas de control de la vinchuca transmisora, diagnóstico temprano y tratamiento gratuito. Las campañas incluyen educación en escuelas y comunidades rurales, y sensibilización urbana sobre el riesgo de estas enfermedades.

La OMS impulsa estrategias de prevención y eliminación, con avances en tratamientos preventivos masivos

Prevenir las ETD implica medidas efectivas: evitar contacto con vectores, consumir agua potable, mejorar el saneamiento y aplicar repelentes o barreras físicas. Además, la investigación nacional busca desarrollar medicamentos y vacunas accesibles, promoviendo alianzas público-privadas e inversión internacional.