Video: una camioneta de la Municipalidad de Guaymallén atropelló a un perro y lo dejó abandonado

Los vecinos del departamento mendocino de Guaymallén manifestaron su indignación luego de que se viralizara un video que muestra como una camioneta de la Municipalidad de ese distrito atropelló a un perro que había salido de su casa y se retiró del lugar sin ver cómo se encontraba ni asistirlo. El animal resultó con dos patas quebradas y las autoridades informaron que le iniciaron un sumario administrativo al conductor.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes por la tarde en la calle Pedro del Castillo, frente al Hospital Santa Isabel de Hungría, de la provincia de Mendoza. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en el lugar, y se conoció este miércoles después de que una de las dueñas del perro la difundiera en las redes sociales para denunciar la falta de empatía del chofer.

Atropelló a un perro, lo mató, quedó registrado en cámara y lo detuvieron

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Esta camioneta de la municipalidad de Guaymallén atropelló mi perro y a pesar de que la gente que estaba en el lugar le gritaba que pararan siguieron. Una total falta de empatía no puede ser que atropellen y sigan como si nada", señaló una mujer llamada Érica Céspedes, a través de una publicación de Facebook. Allí contó que su mascota se llama "King" y tiene 13 años.

En las imágenes se observa que el vehículo circulaba por la calle cuando, en un instante, el animal cruzó ante el descuido de una persona que lo había sacado a pasear. El conductor lo atropelló, pero luego continuó manejando y lo dejó abandonado en el lugar.

"King" se arrastró por la calle con sus patas traseras lastimadas hasta llegar a la vereda para refugiarse, mientras otro conductor que había salido de un barrio privado era testigo de la escena.

"Mi perro tiene las dos patas traseras quebradas y golpes en la cabeza. La verdad que voy a hacer la denuncia y espero que se hagan cargo de los gastos para su recuperación", añadió Érica en su posteo, donde pidió a los usuarios de esa red social que lo compartan para lograr identificar al responsable.

Además, habló con Diario Uno y aclaró que "no andaba en la calle solo" sino que "lo sacó un ratito para dar una vuelta, y no lo dejó tirado a la buena de Dios". En esa línea, contó que se acercaron a la Municipalidad de Guaymallén para hacer la denuncia y no le prestaron atención: "No nos dieron ni bolilla. Me dijeron que si era un animal, no se puede hacer nada, pero es muy grave lo que pasó".

La respuesta de la Municipalidad

Las autoridades les informaron a los dueños del animal que estaban esperando que se presentaran en el edificio municipal porque, además de la falta del empleado, ellos también debían hacerse cargo "de la responsabilidad que les toca". Esto se debe a que según el artículo 65 del Código Contravencional de Mendoza los perros no pueden estar sueltos en la calle.

La norma manifiesta que "el que descuidare a un can o a cualquier clase de mascota a su cargo" será sancionado con "una multa desde un mil (1.000) U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. o arresto desde diez (10) días hasta veinte (20) días".

De todas formas, desde la Municipalidad del distrito mendocino dijero que se harán responsables del hecho porque el conductor de la camioneta no se detuvo a auxiliar al animal ni se hizo cargo de lo ocurrido en el lugar, por lo que le iniciarán un sumario administrativo.