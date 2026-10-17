Una docente denunció a sus alumnos por viralizar fotos íntimas que encontraron en la computadora de la escuela

Una docente de Mendoza denunció ante la Justicia la difusión de fotografías y un video íntimo sin su consentimiento, luego de que el material comenzara a circular por WhatsApp entre estudiantes de distintos colegios. La investigación busca determinar quiénes accedieron a los archivos privados, quién los compartió por primera vez y qué otras personas participaron de su distribución.

El caso ocurrió en la Escuela Técnica 4-120 General José de San Martín, ubicada en la ciudad mendocina de San Martín, a unos 45 kilómetros de la capital provincial. Según la reconstrucción inicial, un alumno habría encontrado abierta la cuenta de correo electrónico de la profesora en una computadora del establecimiento y habría ingresado a sus archivos personales.

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El episodio comenzó el 21 de septiembre, durante una jornada institucional en la que los docentes utilizaron las computadoras de la sala de informática para realizar tareas escolares. Al terminar su trabajo, la profesora habría olvidado cerrar la sesión de su correo electrónico.

Días después, un estudiante, cuya identidad no trascendió, habría encontrado la cuenta abierta y accedido al almacenamiento virtual donde estaban guardadas las imágenes. El material fue descargado y comenzó a circular entre adolescentes a través de grupos de WhatsApp. Primero habría llegado a alumnos de la escuela técnica y luego a estudiantes de otros establecimientos de la zona.

La denuncia quedó en manos de la Justicia

La docente acudió a la Justicia para denunciar la exposición de su intimidad y pedir que se investigue lo ocurrido. La presentación fue radicada ante la Oficina Fiscal de turno y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.

La causa pasó al Fuero Penal Juvenil debido a que el principal sospechoso es menor de edad. Los investigadores deberán establecer si fue quien descargó los archivos, cómo comenzó la difusión y qué participación tuvieron los demás estudiantes que recibieron o reenviaron el material.

Hasta el momento, no se informó que haya una imputación formal. Tampoco se confirmaron sanciones escolares, aunque está prevista la intervención de los equipos de resolución de conflictos de la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza.

Los investigadores deberán reconstruir el recorrido de las imágenes y determinar las posibles responsabilidades de quienes accedieron a ellas y las difundieron. El hecho de que una cuenta haya quedado abierta en una computadora compartida no autoriza a ingresar a los archivos privados ni a distribuir su contenido.

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

El caso vuelve a poner en discusión la difusión de contenido íntimo sin autorización, una práctica que puede vulnerar la privacidad de las personas y tener consecuencias legales.

La circulación de archivos por aplicaciones de mensajería también pone en tela de juicio hasta dónde llegaron las imágenes y quiénes conservan copias. Aunque el material se comparta inicialmente entre un grupo reducido de personas, los reenvíos pueden ampliar rápidamente su alcance.

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En San Martín, donde la docente desarrolla su vida cotidiana, la exposición también puede tener consecuencias personales y sociales. La investigación judicial buscará establecer las responsabilidades por la obtención y difusión del material, mientras la profesora intenta recuperar el control sobre su intimidad.

El antecedente de otro caso en una escuela de Mendoza

El episodio tiene como antecedente otro hecho ocurrido el 7 de agosto en la Escuela de Comercio Martín Zapata, una institución secundaria dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

En esa oportunidad, durante un taller preuniversitario de Física, un profesor utilizó su computadora para proyectar ejercicios frente a un grupo de estudiantes. Al terminar la explicación, creyó haber interrumpido la conexión con la pantalla del aula, pero la transmisión habría continuado activa y los alumnos vieron imágenes de mujeres desnudas que estaban en el equipo.

Días después, el caso llegó a la Justicia mediante una denuncia penal bajo la calificación provisoria de publicación indebida de correspondencia. La investigación quedó a cargo del fiscal Gerardo Manganiello.

LB cp