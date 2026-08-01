Una vieja grúa en Dock Sud 'podía' con los containers, pero terminó en el agua por la tormenta

El intenso temporal que azota desde la madrugada de este sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó un escenario de importantes complicaciones en distintos municipios bonaerenses. Calles convertidas en ríos, vehículos varados, viviendas afectadas por el ingreso de agua, árboles caídos y cortes de energía forman parte del panorama que registran vecinos a través de videos e imágenes compartidos en redes sociales.

Uno de los episodios de mayor impacto ocurrió en el puerto de Dock Sud, partido de Avellaneda, donde se produjo el derrumbe parcial de un sector del muelle de Exolgan, una de las principales terminales de contenedores del país.

Derrumbe en el muelle de Exolgan en Dock Sud

Según informó la empresa Exolgan mediante un comunicado, el colapso se registró en el muelle 1, un área que se encontraba fuera de servicio al momento del incidente. Como consecuencia, no hubo personas heridas ni se vieron afectadas las operaciones habituales de la terminal.

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Desde Exolgan explicaron que los accesos para el ingreso y egreso de contenedores continúan funcionando con normalidad y que ya se iniciaron las tareas de inspección para determinar las causas del derrumbe y evaluar el estado de la estructura dañada.

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El hecho se produjo en medio de un evento meteorológico que mantiene bajo alerta a gran parte del AMBA. En pocas horas cayeron importantes acumulados de agua que provocaron anegamientos en avenidas, rutas y barrios enteros, especialmente en municipios del sur del conurbano como Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora y Berazategui, además de otros sectores de la Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

Las imágenes que circulan muestran autos prácticamente cubiertos por el agua, desbordes de desagües, fuertes ráfagas de viento y árboles que cayeron sobre calles, viviendas y vehículos. En varios puntos también se registraron demoras en el transporte público y complicaciones para circular por los accesos a la Capital Federal.

En el caso del puerto de Dock Sud, el derrumbe llamó la atención por tratarse de una infraestructura clave para el comercio exterior argentino. Sin embargo, la empresa aclaró que el sector afectado no formaba parte de las áreas operativas y que el movimiento de buques y contenedores no sufrió alteraciones.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del temporal y recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias intensas, además de no intentar cruzar calles inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Mientras tanto, equipos técnicos trabajan para establecer si el colapso del muelle estuvo directamente relacionado con la intensidad de las precipitaciones o si existieron otros factores estructurales que contribuyeron al derrumbe. En paralelo, los municipios afectados avanzan con tareas de drenaje, limpieza y asistencia a los vecinos que sufrieron las consecuencias del fuerte temporal.