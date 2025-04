Una movilera fue a preguntar por el cepo y se encontró con un robo, reclamos y unas llaves perdidas de un "volvajen"

La década del noventa fue, quizás, la época de mayor épica televisiva, con momentos memorables que quedaron en el inconsciente colectivo argentino. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la TV continúa brindando algunas épicas y bizarras escenas.

En el ecosistema televisivo actual, la movilera de TN, Giuli Salguero, es una de las figuras más virales en el ámbito de las redes sociales, gracias a su estilo único, que mezcla cercanía, desenfado y una osadía que roza el descaro, en el buen sentido.

Este lunes le tocó atravesar un móvil en el barrio de Belgrano que pareció una escena de una película de Almodóvar y que seguramente pasará a formar parte de los grandes momentos televisivos, al menos, de esta semana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Exclusivo de ‘Editando Tele’: Viviana Canosa aseveró que su guerra judicial contra Lizy Tagliani “recién empieza”

La idea era consultar a las personas su opinión respecto a la salida del cepo cambiario, sin embargo, todo se convirtió en un caos emocional, en el que se sucedieron reclamos a los gritos, un robo y hasta un juego de llaves perdidas y encontradas por dos jubiladas. El obvio resultado: la viralización inmediata de la secuencia.

“Es una película permanente”: el móvil que se descontroló en segundos

"Estar en la calle es una película permanente", alcanzó a decir Salguero apenas comenzaba la transmisión en vivo, como anticipando el delirio que estaba por desatarse.

El primer testimonio fue el de una pareja que se acercó con entusiasmo, aunque desviaron rápidamente el eje de la entrevista. "Viene de Bulgaria, de Bulgaria y es concertista", dijo el hombre. Ella, efectivamente búlgara, vivía en Argentina hace cincuenta años, y según él, “esto es una repetición”. “Ella es búlgara”, insistió. “Yo soy argentino”. “No, vos sos mendocino”, corrigió ella, entre risas.

Enseguida apareció Victoria Colmenero, ex figura de Gran Hermano: “Me voy a un programa de streaming”, comentó, y de inmediato lanzó un inesperado reclamo: “Quiero denunciar que a mi hermano, que es portador de HIV, el PAMI no le está entregando los remedios en tiempo y forma”.

Fuerte denuncia de Viviana Canosa: Telefé, Marcelo Corazza y una famosa relacionada con la ‘prostitución y abuso de menores’ en la mira

Ahí empezó la escalada. “El país se cae a pedazos”, gritó, y mientras Salguero intentaba continuar el móvil, Colmenero seguía gritando, ya fuera de cámara: “¡Se cae a pedazos!”. Salguero, sorprendida, pidió calma: “Pará, pará, no grites”.

“¡Le robaron el celular!”: gritos y confusión en vivo

¿Qué pasó acá?”, alertó la movilera mientras intentaba caminar en un mar de personas que se amontonaban.En ese momento, desde fuera de cámara, se escucharon voces de alerta: “Le robaron el celular... en el colectivo, a una chica”.

Salguero giró rápidamente para intentar entender lo que estaba ocurriendo. “¿Cómo era?”, preguntó. Una testigo respondió: “Eran como cuatro personas... estaban arriba del colectivo”. Otra señaló a un posible sospechoso: “Ese chico, el de capucha blanca, ese es el que le roba el celular”.

El relato se volvió colectivo. Un hombre se acercó y denunció: “Todos los días les roban a los laburantes en los colectivos”. Y en ese momento, otra persona se acerca a la movilera con su celular y comienza a tomarse una selfie con ella. El momento, cada vez más desbordado, dejó incluso sin palabras a Salguero: “Dios mío, un móvil con todo”.

Quién es el nuevo novio de Paula Robles que le dedicó un romántico mensaje en las redes

Desde el estudio mientras tanto, sus compañeros lanzaron entre risas: “Tus salidas son medio un reality show, también quiero decírtelo, ¿sabés?”. Salguero, intentó retomar el hilo, pero volvió a aparecer el hombre que aseguraba que “te roban todo, no se puede laburar así, amiga”. La periodista le dio la razón, pero le pidió que la dejara continuar con el móvil, aunque el señor parecía empecinado en dejar claro que “te roban todo”.

Entre el cepo y las llaves perdidas de un “volvajen”

La movilera intentó nuevamente regresar al tema original: “¿Puedo continuar? ¿Del levantamiento del cepo? ¿De las nuevas medidas?”, y encontró a dos señoras. Una de ellas le respondió: “Yo no tengo dólares, así que no”… No tenía previsto comprar tampoco.

De pronto, el caos se volvió más insólito aún: la otra señora le consulta a su amiga “¿No sería bueno decirle lo de las llaves?”. “Aaaahhh si”, respondió entusiasmada la señora. “Encontramos un llavero…”, dijo una, y completó “con una llave vovajen”.

Resistirse a la pauperización de la Argentina

Salguero, a esa altura divertida, preguntó “¿las tienen acá?”, pero las señoras habían dejado las llaves en una farmacia cercana. “Ah, bueno… damos aviso si alguien perdió las llaves de un Volkswagen acá en la calle, están en la farmacia de Cabildo y Mendoza”.

Lo que debía ser un móvil económico se transformó en una postal tragicómica del país: un desahogo colectivo, un robo en vivo, una denuncia sanitaria, y hasta un misterio de llaves que, con suerte, alguien habrá logrado resolver. Como dijo Giuli al principio: “Estar en la calle es una película permanente”.

NG