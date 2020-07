Víctor Hugo le pide a su hija que "no se enoje" con el que le roba

Victor Hugo Morales hizo referencia en su editorial a la justicia por mano propia a raíz del caso del jubilado de Quilmes que mató a balazos a un delincuente. En su programa "La Mañana" de Continental, recordó que en 2011 le habían robado a su hija y como no estaba en el país le envió un email.

“Mi vida, supe lo que te sucedió con el robo del Ipod y quiero decirte algunas cosas. Procediste muy bien, siempre debe ser así. No te quedes amargada. No se deben correr riesgos por algo material, aún si se trata de lo que contiene muchas cosas queridas”, escribió Morales",

"No se deben correr riesgos por algo material", le aconsejó Víctor Hugo a su hija

“No te dejes dominar por una especie de pánico. Este lunes andá al mismo lugar con los chicos y tomate algo. No quiero que le tomes miedo a todo. Ya te tocó tu parte. Es una lotería el tema, casi una cuestión de suerte. Aunque también de prevención, de atención”, continuó el conductor.

“No te enojes exageradamente con el que te robó. Si él pudiera tener la vida tuya o la mía, la preferiría a ser un delincuente. Él no es un enemigo tuyo en particular: Es alguien postergado por la sociedad. Golpeado, herido y resentido. Y no es el único culpable. El teléfono va y viene”, concluyó.