Tiene 10 años, es de Nicaragua y se "autopercibe argentino"

"Ser argentino es una fe, no una nacionalidad". Así se refirieron los usuarios de las redes sociales a la historia de Sebastián, un niño de 10 años oriundo de Nicaragua que vive en México y se "autopercibe argentino", e incluso habla con un acento similar al porteño.

El chico se hizo viral cuando se difundió un video suyo vistiendo una camiseta de la Selección Argentina y expresando su fanatismo por el arquero rosarino Nahuel "el Patón" Guzmán, jugador del club Tigres. ¿Por qué te llamó la atención imitar a Nahuel con este look y corte de pelo?, le preguntó un reportero. "Mi papá me dijo vení al estadio a ver a Nahue y yo le dije 'Ah, me re encanta Nahue".

Un video viral sobre el precio de los huevos abre el debate: ¿El mercado se regula solo?

"Empecé a copiar lo que él hacía, me pusieron de portero y fue una joya todo", agregó Sebastián. Luego explicó que él "vivía en Argentina" pero su padre lo llevó a vivir a la ciudad mexicana de Monterrey, en el estado de Nueva León: "Me dijo venite pa' Monterrey y le dije que obvio".

Sebastián, el niño nicaragüense que se "autopercie" argentino.

Sin embargo, el padre del niño después habló con los periodistas y desmintió que sea argentino. "Nació aquí en Managua (capital de Nicaragua)". Rápidamente su hijo contestó: "No boludo, no podés decir eso". "El cree que nació en Argentina pero es de aquí", añadió el papá.

El video de Sebastián y la reacción en las redes

El clip con la entrevista al pequeño rápidamente se viralizó y causó furor entre los usuarios de nuestro país. "Tramitemos un DNI para este muchacho", escribió un internauta de la red social Twitter, al mismo tiempo que etiquetó a la cuenta oficial de Cancillería Argentina.

"Argentino desde la cuna y sin necesidad de nacionalizarse para jugar un torneo. Andá a buscarla al ángulo, Chaco Gimenez", agregó otro usuario como respuesta la video. "Como imita el acento, lo amo", dijo otra cuenta.

Por otro lado, predominó la descripción de las tradiciones y costumbres argentinas, mientras que otras cuentas recordaron otros casos de personas de otro países que se hicieron conocidos por destacar, imitar o elogiar distintas cuestiones de nuestro territorio.

