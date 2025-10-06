Vuelve Autoclásica, la exposición más importante de Sudamérica con más de 1200 vehículos

Autoclásica, la exposición más importante de Sudamérica con más de 1200 vehículos y una de las cuatro top a nivel mundial, vuelve este 2025 con una serie de novedades y sorpresas para los fanáticos de los fierros.

Entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre, entre las 10 y las 18 horas en el Hipódromo de San Isidro se podrán ver alrededor de 1200 vehículos (automóviles y motos) de categoría y relevancia internacional. Esta edición contará con varios puntos especiales, que el público presente podrá disfrutar a lo largo de los 4 días de muestra. Entre las tantas atracciones, se podrán ver: el 100° aniversario de Chrysler; 75° aniversario de la Fórmula 1 con una gran colección de monoplazas, 70° aniversario de Citroen DS, modelo francés que destello por su avanzada tecnología y diseño futurista, 70° aniversario del histórico icono cultural europeo Peugeot 403

70° aniversario del popular y querido Fiat 600, y el 60 aniversario del Club de Automóviles clásicos.

Jorge Cirotti y Ricardo Battisti, Secretario General y Presidente de Autoclásica respectivamente.





También tendrán lugar las motos y su espectacular y ya clásico “barrios de las motos”. Este espacio dedicado a las dos ruedas está plagado de cientos de unidades de todo tipo, color y año y contará con la presencia oficial de las principales marcas del mercado

Por su parte, el público no deberá perderse, tampoco, uno de los principales atractivos de AUTOCLÁSICA como lo es el “autojumble” y el “motojumble”, un espacio dedicado a los restauradores y fanáticos de los fierros, donde pueden intercambiar, comprar y disfrutar de repuestos, accesorios y objetos de colección.



Asimismo, el día sábado se realizará la tradicional entrega de premios, que será evaluado por un jurado de élite especializado.

El ingreso peatonal al Hipódromo de San Isidro será por las avenidas Santa Fe y Márquez y al estacionamiento será por las intersecciones de Santa Fe y Unidad Nacional.

El Presidente del Club de Autos Clásicos, Ricardo Battisti, manifestó: "No quiero entrar en detalles, pero estamos convencidos de que las sorpresas que tenemos preparadas, dejaran este año un recuerdo imborrable para todos los amantes del automovilismo en general".

Se encuentra disponible la venta de entradas online mediante e-ticket que tendrá cita el día jueves 9 al domingo 12 de octubre inclusive, de 10 a 18 horas, en el Hipódromo de San Isidro. Las mismas tendrán un costo de $45.000. Por su parte, el estacionamiento tendrá un costo de $18.000 y lo recaudado será a beneficio del Hospital Materno Infantil de San Isidro, Dr. Carlos Gianantonio.

Algunos datos importantes para la asistencia: los menores de 12 años (inclusive) acompañados por un adulto no pagan. Personas con Certificado Único de Discapacidad vigente tendrán un descuento del 50 % (solo por compra online). No hay descuento para jubilados. No se suspende por lluvia. No se puede circular en bicicleta dentro del predio.No se puede circular en monopatín dentro del predio