Se incrementaron los robos de cuentas de Whatsapp durante la cuarentena

por Agustín Jamele

La cuarentena genera la posibilidad de descubrir nuevas plataformas y aplicaciones que ayudan a realizar aquellas actividades que, actualmente, no se pueden llevar a cabo físicamente. El teletrabajo a partir de videollamadas, las reuniones sociales virtuales y la educación a distancia son solo algunas de ellas. Sin embargo, también aumentan las posibilidades de caer en un engaño o delito virtual ya que, según las estadísticas, desde que comenzó la pandemia del coronavirus el uso diario de smartphones creció considerablemente.

Y dentro de todas las aplicaciones, una de las más utilizadas por los usuarios es WhatsApp. Por ese motivo, quienes cometen estafas a través de medios virtuales la eligen para realizar actividades delictivas como la suplantación de identidad. Según señala desde BTR Consulting, muchos individuos mezclan esta modalidad con la ingeniería social con el objetivo de secuestrar cuentas. “Te contactan con un mensaje a través de algún servicio de mensajería o de un SMS con distintos argumentos como una invitación a conectarse a Zoom y su clave de acceso, por error, etc. Recibís un código de verificación de seis dígitos que se envió a su teléfono y te solicitan que reenvíes el mensaje con el código”, señalan desde la consultora, encargada de asesorar empresas sobre ciberseguridad, sobre el inicio de la estafa.

Una vez que se engaña al usuario existen tres técnicas de robo. “La primera consiste en que alguien introduzca tu número en otro celular y espere que cometas el error de darle el código de verificación de seis dígitos que recibiste por SMS. La segunda, es que te roben el teléfono, en cuyo caso, si no tenés un bloqueo de pantalla, tus conversaciones serán accedidas. La tercera tiene lugar cuando alguna persona inicia sesión en WhatsApp Web/Escritorio usando tu celular sin que lo sepas y tenga pleno acceso a tus chats”, explican los expertos.

Los consejos que brindan desde BTR Consulting para evitar estas situaciones comienzan con la advertencia de compartir códigos de verificación con nadie. Además comentan que existe una opción para que la verificación sea doble, por lo tanto si alguien ingresa el código de verificación sin tu permiso deberá adicionar uno extra y, por lo tanto, no podrá robar tu cuenta de Whatsapp.

Por otro lado, también aconseja activar las advertencias que ofrece la aplicación con el objetivo de alertar por actividades en dispositivos que no sean los tuyos. Y para finalizar, indican que es de suma importancia no olvidar tu cuenta abierta si la utilizas en una computadora que no es la tuya. Con ir a "Ajustes" > "WhatsApp Web/Escritorio" y cerrar todas las sesiones se soluciona este inconveniente de manera rápida.

