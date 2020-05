Una argentina va a dirigir una obra de Broadway por Zoom

Los festivales teatrales de 24 horas no son ninguna novedad. La base, para aquellos que desconocen el concepto, implica lo siguiente: todo el equipo que hace una obra, es decir , dramaturgos, directores y actores (y vestuario y muchos más profesionales) crean, precisamente, una obra de la nada, desde cero, en 24 horas.

"Es una manera de conocer nuevos colaboradores y trabajar desde el impulso, sin mucho tiempo para ensayar, como en un proceso usual" dice desde Nueva York, Stefania Bulbarella, una argentina radicada en la ciudad hace siete años y con basta experiencia en Broadway (tanto en dirección como en el diseño de proyecciones).

En el marco del 24 Hour Zoom Fest, Bulbarella es hoy una de las elegidas para dirigir una obra. Una obra de teatro que se creará y transmitirá por Zoom. Exacto, la versión 2020 del evento organizado por Here We Go, a causa del distanciamiento social obligado por el coronavirus, será el hogar de una alteración particular al mundo de las tablas.

Bulbarella cuenta cómo se va a lograr generar una obra en menos de 24 horas y sin poder tener contacto físico con los demás integrantes del equipo técnico y elenco: "Vamos a tener una pequeña introducción con el equipo y la dramaturga va a escribir una obra que me va a entregar el domingo a las 8:00 am. Vamos a tener 11 horas para ensayar bajo esta nueva dinámica de zoom. El actor nunca va a tener contacto físico con otros actores ni en el proceso de ensayo ni en el escenario. Va a ser una sorpresa tanto para mí como para el espectador."

El domingo a las 22 hrs. de Buenos Aires, Bulbarella, presentará una obra a la que se podrá acceder a partir de una reserva en la web www.herewegofestival.com (el "asiento" se guarda antes del estreno, así que vale chequear rápido el sitio).

Frente a los fundamentalismos del caso, sobre si teatro por Zoom es teatro, la argentina tiene muy en claro lo que están haciendo: "Ahora bien, también pienso en el formato real del teatro, en el cual el espectador se sienta en una butaca a ver un espectáculo y no creo que podamos llamar a esto teatro. Esto vendría a ser un derivado. Un teatro de pandemia. Una alternativa a las limitaciones del momento en el cual nos encontramos." Y agrega: "Siento que es una gran iniciativa para seguir creando como directora y trabajar con actores, pero no es un remplazo . Pienso en el teatro y la colaboración esencial de los diseñadores ya sea con el escenógrafo , diseñador de luces, las proyecciones, el vestuario, el sonido y la realidad es que este fin de semana vamos a tener que trabajar con lo que cada actor tenga disponible bajo el contexto en el cual se encuentra."

Todo el equipo de la obra, los técnicos y actores, trabajaran desde sus hogares para después presentar la obra por Zoom.

¿Por qué entonces se le podría decir teatro a algo que se transmite por la pantalla como una serie? Stefania: "La verdad que el espectador pasa a consumir una obra de teatro de pandemia a través de una pantalla. Sin embargo a diferencia de una película o una serie, es un texto encarnado por actores, previamente ensayado que luego lo presentamos en vivo, sin cortes ni ediciones. Me parece un desafío y me encanta pensar en la infinidad opciones que existen para contar estas historias bajo este formato totalmente innovador.

Comienza una temporada teatral online, gratis y también a beneficio

La otra gran duda, claro, es como se da la dinámica interna entre los participantes de la obra. Es decir, ¿cómo se dirige una obra sin saber con qué recursos cuenta cada hogar? "Me imagino que en la primer reunión le voy a preguntar a los actores que espacios existen en sus casa, donde se encuentran, que ven por las ventanas, si hay posibilidad de movimiento ya sea con el celular o lo hacemos con la computadora estática, dependiendo de quienes son estos personajes creados por la dramaturga que vestuario tienen disponible, tiene que ser en lugares donde haya buena conexión, me imagino también preguntándoles que me digan diez objetos que tengan en la casa y ver si alguno sirve como utilería en algún momento."

"La verdad son tiempos difíciles para todos y para todas las industrias. El proceso de teatro el super colaborativo en cuanto a la creación. Nunca antes ensaye una obra vía zoom sin estar en el mismo espacio con el actor. Hoy todo cambia, el escenario, el proceso y no creo que mucha gente pueda tener recomendaciones de cómo hacerlo y que funciona" aclara la argentina. Y suma: "Es algo nuevo para todos tanto los creadores como los espectadores. La verdad es que estoy dispuesta a explorar esta alternativa y ver qué sucede."

El 24 Hour Zoom Fest presentará sus obras por Zoom a las 10 pm del domingo 3 de mayo. Para pedir un "asiento" escribir a herewego24h@gmail.com