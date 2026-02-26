Investigadores japoneses presentaron un monje robótico impulsado por inteligencia artificial (IA) llamado Buddharoid, capaz de ofrecer orientación espiritual a partir de enseñanzas budistas. El desarrollo fue dado a conocer por la Universidad de Kioto y busca, entre otras funciones, aportar soluciones frente a la creciente escasez de bonzos en el país.

El robot humanoide fue entrenado específicamente en textos sagrados del budismo y está diseñado para responder preguntas que los creyentes, en ocasiones, no se atreven a formular a un sacerdote o guía espiritual.

La iniciativa se inscribe en un contexto donde el envejecimiento de la población japonesa y la disminución de vocaciones religiosas plantean desafíos para el mantenimiento de prácticas tradicionales.

Cómo es Buddharoid, el monje robot creado en Kioto

El androide fue desarrollado por Seiji Kumagai, profesor del Instituto para el Futuro de la Universidad de Kioto. Se trata de un pequeño humanoide bípedo que puede comunicarse oralmente y adoptar gestos simbólicos, como juntar las manos en señal de oración.

Durante su presentación en un templo el martes 24 de febrero, Buddharoid —que aún no posee rostro— apareció vestido con un hábito gris y ofreció consejos a una periodista sobre cómo calmar la mente.

Según relató la cadena pública NHK, el robot explicó: “El budismo enseña que no hay que seguir ciegamente los pensamientos ni apresurarse”.

Su sistema funciona a partir del software BuddhaBotPlus, una evolución de desarrollos anteriores del propio Kumagai, quien ya había creado chatbots religiosos como BuddhaBot utilizando modelos de inteligencia artificial.

IA y religión: una tendencia en expansión

El uso de herramientas digitales en contextos espirituales no es completamente nuevo. Millones de personas alrededor del mundo ya interactúan con chatbots religiosos para resolver dudas doctrinales o reflexionar sobre temas existenciales.

Sin embargo, Buddharoid representa un paso adicional al integrar robótica física con inteligencia artificial conversacional, permitiendo no solo responder preguntas, sino también interactuar mediante movimientos corporales.

Japón ya había experimentado con tecnologías similares. En Kioto existe el androide Mindar, que pronuncia sermones, aunque sin capacidades de IA. En paralelo, Alemania presentó en 2017 un robot capaz de bendecir fieles en cinco idiomas.

Un desarrollo con implicancias éticas

Desde la Universidad de Kioto señalaron que el uso de estas tecnologías en ámbitos religiosos debe evaluarse también desde una perspectiva ética.

No obstante, los investigadores consideran que estos sistemas podrían cumplir funciones de apoyo en templos, especialmente ante la reducción de personal religioso disponible.

En ese sentido, Buddharoid no apunta a reemplazar la figura humana del monje, sino a complementar la guía espiritual en una sociedad cada vez más atravesada por la tecnología.

