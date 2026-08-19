Unitree crece 600% en su debut en la Bolsa y potencia la carrera de China por los robots humanoides

La empresa tecnológica china Unitree, pionera en el desarrollo de robots humanoides, escaló este miércoles más de un 600% en su esperado debut en la Bolsa, un alza potenció la carrera de China en el desarrollo de este tipo de tecnología, respaldada fuertemente por el gobierno de Xi Jinping y favorecida por una sólida cadena de suministros nacionales.

La compañía presentó este lunes un nuevo robot humanoide llamado "Superman", al que promocionó como capaz de saltar hasta dos metros y correr una velocidad de 12,66 metros por segundo.

Qué es el fenómeno de activación dinámica que puede “encender” la falla de San Andrés a miles de kilómetros

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su debut este miércoles en la bolsa de Shanghái, las acciones aumentaron hasta 629%, a 1.100 yuanes (unos 160 dólares) al inició de la sesión. Finalmente, recortó parte de esas ganancias para cerrar en 845 yuanes, con un alza de 460%.

Para Stephen Ines, estratega global de Quintex Intel, el alza fue "el mercado disparando una bengala sobre la próxima frontera especulativa de China". "El mensaje es bastante claro: la IA física se ha convertido en el nuevo objeto de deseo", agregó.

Conferencia Mundial en Pekín

La oferta pública inicial de Unitree coincidió con el día de apertura de la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín, donde el stand de la empresa fue invadido por docenas de visitantes y periodistas.

Robots humanoides en la Conferencia Mundial en Pekín

Allí se pudo ver el robot GD01 de tres metros de altura. A su izquierda vislumbró un pequeño humanoide que devolvía servicios de ping-pong a un empleado de la empresa tecnológica.

No obstante, la aplicación comercial de este tipo de artefactos sigue siendo limitada, ya que la mayoría se usa para investigación o exhibición. De esta forma, los expertos afirman que la creación de máquinas capaces de reaccionar de manera independiente ante cualquier situación de la vida real, aún está muy lejos para todas empresas.

"Entrenar el 'cerebro' (de un robot) es una tarea muy difícil", señaló a la AFP Zhu Tianle, ingeniero de la primera escuela de robótica de China, en Hangzhou. "Aunque hemos alcanzado un cierto nivel de pericia técnica, lograr que los robots comprendan el mundo sigue siendo un desafío global".

Elaboran un mapa clave para salvar a los pingüinos de Magallanes

"La siguiente fase dentro de este sector no consiste tanto en demostrar que un robot es capaz de caminar, sino en demostrar que puede llevar a cabo actividades útiles del punto de vista económico", abunda el analista de Morningstar Kangyuxiao Li.

La robótica avanzada como motivo de confrontación entre China y Estados Unidos

La robótica avanzada se perfila como la próxima frontera del auge mundial de la inteligencia artificial, lo que abarca tanto el entusiasmo de los inversionistas como la rivalidad entre China y Estados Unidos.

China acelera en la carrera por el desarrollo de robots humanoides

El gobierno chino designó a la robótica como una industria estratégica y afirma que, hasta el año pasado, más de 140 empresas locales alcanzaron alrededor de 330 modelos de robots humanoides.

Por su parte, el gobierno de Donald Trump agregó a los robots humanoides, incluido los de China, a una lista de productos y empresas cuya importación a Estados Unidos esta prohibida por motivos de seguridad nacional.

Unitree fue incluida en el registro tras ser acusada por Washington de apoyar al ejército chino. Lo cierto es que un estudio demostró que hasta junio los productos de la empresa eran utilizados por gigantes tecnológicos estadounidenses como Nvidia, Google y Amazon.