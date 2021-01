Los microinfluencers quieren ser los ganadores del 2021

El comienzo del 2021 trae algunos cambios en relación al año pasado y las redes sociales no están por fuera de esta situación. En los espacios virtuales también se están llevando a cabo algunos fenómenos que tendrán mucha relevancia durante los próximos meses. Y uno de los más llamativos es la instalación de los microinfluencers como los principales generadores de contenido.

“La definición de microinfluencer tiene que ver con un hecho piramidal de entender cuestiones relacionadas a seguidores. También depende mucho de la red social, del medio y del país. Es difícil de segmentar pero estamos hablando de personas que tienen menos de 20 mil seguidores aproximadamente en Instagram para poner un ejemplo”, explica Juan Marenco, CEO de Be Influencers, a PERFIL. La agencia publicitaria se dedica exclusivamente a trabajar con las redes sociales para marcas y en el último tiempo notaron el crecimiento de este tipo de perfiles.

Lo novedoso e interesante de los microinfluencers es que por lo general trabajan con “temáticas de nicho”. Tienen saberes específicos sobre un determinado tema, desde cuestiones de salud hasta información de viajes, y construyen su audiencia en las distintas plataformas basándose en esos conocimientos. “Un diferencial que existe es que habitualmente tienen mayor engagement que los influencers con mayor cantidad de seguidores porque su audiencia es más intensa, fiel y los sigue con mayor dedicación”, señala Marenco.

Trabajadores de día, microinfluencers de noche

Por lo general, quienes se encuentran dentro de este grupo son personas que no se dedican tiempo completo a las redes sociales. Son, por ejemplo, profesionales de la salud con consultorios que también generan contenidos en las redes. Su economía no está exclusivamente relacionada a este ámbito virtual sino que es una cuestión lateral a su profesión diaria.

Con la pandemia, se observó justamente un “boom” de profesionales de la salud que ahora son microinfluencers. “Sexólogos, infectólogos, pediatras y nutricionistas, entre otros, que están generando contenido. Hay muchos perfiles asociados a estos temas que están creciendo mucho”, comenta el CEO de Be Influencers. Y agrega con respecto a esto: “Son más importantes porque la pandemia trajo una camada nueva de generadores de contenido que no van a lograr crecer tanto en el 2021 y van a mantener sus nichos”.

En ese sentido, hay dos argumentos que da Marenco por los cuales las marcas se inclinarían por ellos. El primero es el dinero ya que los microinfluencers son más económicos a la hora de generar contenidos. Y el segundo es la relación con su audiencia debido a que el engagement que generan en muchos casos es superior al de un influencer instalado.

Este fenómeno no se observa solo en Argentina sino también en otros países como México, Estados Unidos e Inglaterra. No hay un rango de edad establecido aunque proporcionalmente los microinfluencers suelen ser jóvenes. “Por ahí las redes son las que segmentan por edad. Youtube, TikTok y Twitch traen edades más jóvenes que Instagram que no está teniendo una capacidad de tener generadores de contenido jóvenes aunque sí desarrolló herramientas como Reels que quizás se lo permitan”, señala Marenco, quien además indica que en 2021 la red más importante seguirá siendo Instagram, seguida de cerca por TikTok y con Twitch provocando un gran impacto.

Microinfluencers más económicos

La generación de contenidos en redes sociales es un trabajo y como cualquier otro debe ser pago. Los microinfluencers también cobran pero los costos para las empresas son mucho menores. PERFIL consultó con varias fuentes, entre los que se encuentran trabajadores de este rubro y marcas, sobre este asunto. Se estima que un influencer instalado con más de un millón de seguidores puede llegar a cobrar hasta 300 mil pesos por realizar un trabajo. Mientras que los microinfluencers manejan un rango que va de los cinco mil a los treinta mil pesos. “Hoy, se puede contratar a más de diez microinfluencers con la misma plata que un solo influencer grande”, explicaron a este medio.