A Bailar con Maga, la tiktoker más popular de Argentina

La cuenta A Bailar con Maga registra más de seis millones de seguidores en TikTok. Además, cuenta con 146 millones de me gustas y esas cifras la convirtieron en la cuenta más grande de Argentina en esa plataforma. “De repente me llegan mensajes de fans en Corea o en Japón y es increíble ver que los videos viajan hasta la otra punta del planeta”, cuenta su creadora Magalí Castagno a PERFIL.

El proyecto de A Bailar con Maga nació hace ya cinco años. Primero fue en Youtube donde Magalí Castagno comenzó a subir videos con coreografías o pasos de baile. “Mi pasión siempre fue el baile. Y a eso le sumé la creación de contenidos, de hecho soy Licenciada en Gestión de Medios y Entretenimiento. Así que hoy en día lo que hago es poner en práctica ambas cosas para las que estudié y me formé”, señala quien en Youtube ostenta la suma de un millón de suscriptores.

Toda esa repercusión en las plataformas digitales llamaron la atención de una editorial y el próximo primero de noviembre se venderá en todas las librerías el libro A Bailar con Maga: Animate a Soñar. “Estoy muy ansiosa. Lo estoy empezando a mostrar en mis redes pero ya quiero ver cómo van a reaccionar mis seguidores que también están bastante ansiosos de tenerlo y leerlo. Hay mucha expectativa”, explica la tiktoker sobre su nuevo proyecto.

-¿Cómo surgió la posibilidad del libro?

-Me escribieron de la editorial y fue muy emocionante porque la primera idea del libro surgió de mis fans. A ellos les encanta editar imágenes en Instagram y agarraron una foto mía con la tapa de un libro y subieron eso a las redes. Cuando me escribieron de la editorial me emocioné porque se hacía realidad lo que empezó con mis seguidores jugando con la edición de imágenes.

-¿Podés adelantar algo del libro?

-Es inspiracional porque cuenta un poco mi historia y cómo empecé. También da consejos para que las personas que lo lean puedan encontrar aquellas cosas que les gustan y perseguir sus sueños a partir de eso. Como yo creo contenido y bailo, en el libro también hay consejos sobre eso: pasos de bailes, canciones y algunos videos a los que pueden acceder por código QR. Y otra cosa importante es que tiene muchas actividades para que jueguen. Secciones para que dibujen, para que creen outfits, para que piensen cómo les gustaría hacer un videoclip, etc.

Magalí tiene 32 años, es de Villa Luzuriaga, La Matanza, y su contenido en redes es autogestionado. “Lleva su tiempo. Hay que pensar las ideas, llevarlas a cabo, editar los videos y que el contenido final sea de calidad. Depende el video puedo estar trabajando una hora o a veces cinco”, indica sobre el proceso. Sus más de seis millones de fans en TikTok demuestran el interés por sus creaciones e incluso su cuenta supera a otras como las de Lali Espósito -3.4 millones de fans-, Tini Stoessel -4.9 millones de fans- o Paulo Londra -2.2 millones de fans-.

-¿Por qué tanto éxito en TikTok?

-Hace dos años que vengo trabajando con esa cuenta. No es que de un día para el otro crecí de la nada sino que es una suma de mucho trabajo. En TikTok particularmente hay que subir muchos videos y no es como Youtube que quizás se suben uno o dos por semana. Hay que ser muy constante pero me gusta porque me permite ser más creativa. Puedo subir videos de bailes, de actuación, de comedia musical o con mi mascota. En cambio, en Youtube estoy más limitada a subir videos de baile. Si bien uno puede subir lo que quiera y la plataforma no te lo prohíbe, en TikTok el código es distinto y se pueden subir otras cosas que me dan más libertad para jugar.

-¿Qué te genera ser la cuenta más grande del país?

-Me pone muy feliz y me llena de orgullo pero tampoco es que me modifica a mi, al contenido o a lo que yo hago. Siempre el objetivo es entretener a las personas, que les gusten los videos y que sea de calidad el contenido.

-¿Cómo es la relación con tus fans?

-Trato de ser súper unida con ellos. Siempre que puedo intento responder a sus comentarios e incluso tengo un grupo de Whatsapp para estar en contacto. También me pone muy feliz tener fans que me siguen desde hace ya varios años. Gracias a TikTok tengo muchos nuevos pero algunos empezaron a seguirme desde el inicio y eso me pone muy contenta. Es como que van acompañando mi carrera y van creciendo conmigo. No es que llegan y se van sino que se quedan.

-¿Son más que nada niños y adolescentes o también se suman las familias?

-Mi público es más preadolescente pero obviamente se lo comparten a sus familias. De repente me cuentan que sus padres bailan con los videos o ellos mismos piden verlos y eso está buenísimo.

-Todavía hay gente que no cree que la creación de contenidos en redes sociales sea un trabajo. ¿Cómo ves eso?

-Yo creo que cada día se toma más seriamente que es un trabajo. En TikTok estoy trabajando hace mucho tiempo y colaboro con varias marcas. Está bueno porque ves que hay personas que valoran el trabajo y además se puede vivir de esto. Yo en mi casa tengo una habitación a la que llamo “El estudio” porque ahí hago los videos. Tengo la cámara, la computadora para editar, las luces y todas las herramientas para generar el contenido desde ahí. Ahí me meto a trabajar. Es una pieza que tengo destinada totalmente para eso. Por ejemplo, ahora para Halloween estuve haciendo cosas vestida de Harley Quinn. Compré el bate, unos tubos de luz para ambientar el estudio y otras cosas. Hay mucho trabajo detrás de esto y está bueno que se muestre.