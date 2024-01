Netflix apuesta a los tags de moda y cambia la manera de recomendar

Netflix busca seguir innovando a la hora de llevar las recomendaciones a sus usuarios. Por eso ahora cambiará el método de búsqueda a través de tags o etiquetas.

La plataforma sigue intentando descartar a los usuarios las películas, series o documentales que no son de su agrado y al contrario, utiliza métodos para que el suscriptor pueda acceder rápidamente a sus gustos y selecciones.

Nuevas recomendaciones en la plataforma de Netflix

La televisión on demand permite acceder a un contenido concreto cuando el usuario lo necesita. Es así que las plataformas siguen sosteniendo esta política y deben actualizarse constantemente. Netflix tiene 30 trabajadores a su cargo sólo para conocer los gustos de los suscriptores y satisfacer sus necesidades, según The New York Times.

"Los tags marcan mucho la diferencia como una línea de portada en esa decisión instantánea de 'esto es para mí'

"Imaginate revistas que no tienen tapa y solo tienen fotos. Los tags marcan mucho la diferencia como una línea de portada en esa decisión instantánea de 'esto es para mí'", explicó Allan Donald, director de producto de Netflix, a The New York Times.

¿Cuáles son los tags que más se utilizan?

Las palabras clave se encuentran en la parte inferior de la ventana emergente y las más utilizadas son “romántico, “emocionante” o “suspense”.

Netflix.

En un futuro cercano, netflix utilizará estas etiquetas para encontrar las prioridades del suscriptor que está buscando una película o serie en la plataforma.

Sistema actual de recomendaciones

La plataforma utiliza actualmente otro método que tiene que ver con el historial de visualización y las clasificaciones. Por otro lado, desde Netflix informan que también tienen en cuenta la actividad de otros miembros similares a otros usuarios.

Además, las recomendaciones involucran títulos, géneros, categorías, actores y años de lanzamientos para guiar al usuario y son procesadas por el algoritmo que siguen un camino para la toma de decisiones del suscriptor.

Por otra parte, Netflix utiliza los algoritmos para ordenar cada título dentro de la fila y organizarlas, para ello tiene un equipo responsable que se encarga de estar permanentemente siguiendo los gustos de los suscriptores.