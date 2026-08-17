El ecosistema de videojuegos suma una alternativa que busca ampliar el acceso al catálogo de PlayStation sin depender del hardware propio de la compañía. Una aplicación denominada Asobi: Remote Play, creada por el grupo de desarrolladores Inside Internet, ingresó en su fase de pruebas públicas para ofrecer el servicio de streaming en la nube de PlayStation Plus Premium en dispositivos basados en Linux, entre los que se destacan la consola portátil Steam Deck y los equipos Steam Machine.

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La principal diferencia de esta plataforma respecto a los sistemas tradicionales de juego remoto radica en que no exige tener una consola PS4 o PS5 encendida en el hogar para transmitir las partidas.

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A través del acceso directo a los servidores de Sony, la herramienta permite ejecutar videojuegos seleccionados del catálogo digital en la nube, exigiendo como requisitos un usuario registrado en PlayStation Network y una suscripción activa a la membresía correspondiente.

Una solución frente al costo de las consolas de última generación

La llegada de esta propuesta cobra un valor estratégico en el mercado actual, donde los costos de adquisición de hardware para consolas de sobremesa y accesorios oficiales se mantienen elevados.

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Para los usuarios que ya cuentan con dispositivos portátiles de otras marcas o computadoras adaptadas, la posibilidad de saltar la barrera de entrada que impone la compra de un equipo dedicado representa una oportunidad de consumo mucho más accesible.

Además de aliviar el bolsillo al no requerir la compra de una consola física o un dispositivo de retransmisión exclusivo, el sistema elimina la necesidad de contar con espacio de almacenamiento local para descargar títulos pesados.

Al ejecutarse todo directamente en la nube de forma remota, la carga del procesamiento recae por completo en los servidores externos, optimizando la autonomía de las baterías en equipos portátiles.

Funciones avanzadas, soporte para DualSense y pruebas gratuitas

Durante su etapa de testeo abierto, la aplicación ofrece sin costo prestaciones de alto rendimiento, según detalló su desarrollador principal, conocido como Ichenzo. Entre las características disponibles se destacan la reproducción de títulos a 60 cuadros por segundo, compatibilidad con tecnología HDR, escalado de resolución hasta 4K y control manual de la tasa de fotogramas, sumado a la integración de la retroalimentación háptica en caso de conectar un mando DualSense.

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Una vez finalizado el período de evaluación, la versión gratuita de la herramienta mantendrá un formato básico limitado a una resolución de 1080p y 30 cuadros por segundo, mientras que las funciones avanzadas requerirán un pago para ser desbloqueadas.

Si bien la compatibilidad de los títulos no es universal y la estabilidad de la experiencia depende en gran medida de la calidad de la conexión a internet, los creadores proyectan desarrollar una futura adaptación compatible con el sistema operativo Windows.

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