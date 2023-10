Dos preguntas para Charly García

- ¿Cuándo decidiste que querías ser Charly García?

- Supongo que cuando escuché a los Beatles por primera vez. Antes yo pensaba que iba a ser concertista. Tocaba el piano desde los tres años y tenía una profesora que me hacía tocar las obras de Bach. No iba al conservatorio pero daba exámenes finales, durante más de diez años. A los doce me recibí de profesor y siempre me sacaba felicitado o sobresaliente en Teoría, en Solfeo y en Interpretación. Yo quería ser como Chopin o como Mozart. Venía de la música clásica, estaba acostumbrado a que todo fuera matemáticamente perfecto, porque si una nota no está ahí es por algo. Pero cuando descubrí a los Beatles supe que yo quería eso, quería componer y hacer mis canciones. Porque nadie puede componer música clásica, si ya está toda hecha. Y yo tenía ganas de componer. Por eso en los Beatles ví la síntesis. Y también cuando la profesora de inglés me llamó "Charly" por primera vez, porque a los demás les decía Pérez o Rodríguez, pero a mí me llamaba "Charly".

- ¿El progreso es un invento raro?

- El progreso está bien hasta cierto punto. Mucho de lo que se hizo hasta ahora estuvo bien, si no no existiría este piano ni las vacunas, pero ya no me gusta. ¿Qué ves en el futuro? Cada vez más pobres y más clonados, una desgracia. Creo que hay que volver a cosas más simples del pasado, más Flower Power, más hippies. Yo no miro televisión hace más de veinte años y eso me salva de muchas cosas: no me lleno el cerebro de información innecesaria. La gente tiene la cabeza ocupada con cosas que no le sirven, por eso les cuesta escuchar.

(De una entrevista con Jimena Oto Carbonell para el número 2 de la revista chilena Fibra, de octubre del 2002).