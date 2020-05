Cuarentena: en CABA habilitaron paseos para los más chicos según el DNI y ya hay memes

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que flexibilizará la cuarentena para los menores de 16 años, quienes a partir del sábado 16 de mayo podrán salir a pasear durante una hora alguno de los adustos a cargo pero, no podrán desplazarse a más de 500 metros de sus casas, deberán usar barbijo y además, será por terminación de número de documento. Ante esta noticia, los usuarios de Twitter se volcaron a la red social y comenzaron a inundarla con los memes, inflatables para ponerle humor a la situación actual que se atraviesa.

"Tengo dos pares de mellizos. Si ponen salida de los chicos por DNI es una risa...¿sabrán que en los mellizos uno es par y otro impar? Igual no importa, si tengo que hacer 500 metros en pleno Once lo más probable es que me roben antes que me 'esparza'", escribió una usuaria.

Tengo dos pares de mellizos. Si ponen salida de los chicos por DNI es una risa...sabrán que en los mellizos uno es par y otro impar? Igual no importa, si tengo que hacer 500 metros en pleno Once lo más probable es que me roben antes que me "esparza"...digo...B.S.Mer y Sarmiento. — Anvi (@Ana54762768) May 8, 2020

A ver, mi DNI termina en 5, es jueves, son las 16, ayer se contagiaron 200... Entonces, sumo 34, me llevo 2, msmdmsmfmdbbs... ¡Ya sé! ¡Tengo que comprar zapallo! — Bugman (@Mr_Bugman) May 9, 2020

Otro por su parte indicó: "Yo tengo DNI terminado en 0, no es par y tampoco impar. Es decir represento la ausencia y no salgo ¿o puedo salir todos los días por no formar parte del conjunto?".

Los del #DNI terminados en cero somos el 0 negativo de las salidas en pandemia #cuarentena — david cayón (@dcayon) May 9, 2020

Yo tengo DNI terminado en 0, no es par y tampoco impar. Es decir represento la ausencia y no salgo, o puedo salir todos los días por no formar parte del conjunto? pic.twitter.com/urwod227U3 — morlini (@morliniX) May 9, 2020

No sólo mi DNI termina en cero: los últimos tres números son cero. Exijo que este atributo inútil se convierta en mi pasaporte a salidas diarias. — Karina Niebla 💚 (@karinaniebla) May 9, 2020

Asimismo en la red los usuarios abrieron otro debate cuando comenzaron a preguntarse si el número cero cuenta como par o como impar.

El debate que se inició con las salidas segun la terminación del DNI:



EL CERO ES PAR O IMPAR? pic.twitter.com/vZEybmNwqx — Agosto o lo otro ♦ (@jazzistico) May 9, 2020

Espero que las salidas no las diagramen por números pares e impares. Mi DNI termina en 0 y no quisiera sumarles un problema de gran magnitud a los agentes de Control Urbano o fuerzas de seguridad — Toto Molina (@TottoMolina) May 9, 2020

"Yo propongo que las salidas no sean por terminación del DNI sino por signo del horóscopo. Onda que salgan los de fuego, aire, agua y tierra un día para cada uno y después días mixtos los que son compatibles entre sí", escribió con humor una mujer llamada Luciana Tula.

Yo propongo que las salidas no sean por terminación del dni sino por signo del horóscopo. Onda que salgan los de fuego, aire, agua y tierra un día para cada uno y desp días mixtos los que son compatibles entre sí. — Luciana Tula (@LucianaTula6) May 9, 2020

Ante las dudas, el propio Rodríguez Larreta envió un mensaje por Twitter para aclarar las dudas: "Para todos los que me están consultando sobre los documentos terminados en 0 para ir a comercios o salir a dar una vuelta con los chicos: DNI terminado en 0, 2, 4, 6 y 8 días pares. DNI terminado en 1, 3, 5, 7 y 9 días impares".

Para todos los que me están consultando sobre los documentos terminados en 0 para ir a comercios o salir a dar una vuelta con los chicos:



DNI terminado en 0, 2, 4, 6 y 8 👉🏼 días pares.

DNI terminado en 1, 3, 5, 7 y 9 👉🏼 días impares. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) May 9, 2020

El jefe de Gobierno porteño advirtió que dejará la responsabilidad de no abusar con ese tema en manos de la gente. Por eso destacó que si este permiso que dan deriva en que las calles se conviertan en aglomeraciones y nuevos peligros de contagio de coronavirus, darán marcha atrás con la medida.

La Ciudad de Buenos Aires ya habilitó el nuevo permiso para el regreso de sus residentes

"Uno de los sectores que más nos preocupan son los chicos. Venimos hablando mucho con expertos. Estuvimos viendo los estudios que hizo UNICEF. Los menores son los únicos que no han podido salir hasta ahora", explicó el funcionario en una conferencia de prensa este sábado.

Entro a Twitter y veo que "el 0" es TT porque la gente se pregunta (muy poca en realidad; la mayoría lo afirma) si es par en relación a las salidas por terminación de DNI 🤦‍♂️

Rta: si, es par! #ElCero #El0 #CuarentenaExtendida #cuarentenaadministradahttps://t.co/Y7RCen4rRL — Carlos F. Sirolli Bethencourt (@SirolliCarlos) May 9, 2020

Si el finde cae sabado 31 y domingo 1 los chicos cuyos padres tengan dni par no pueden salir ?Genios !!! O al salir dos veces se toma como crédito a favor de prox salidas !! Cagaron los padres xq no se da nunca !!! Yo soy par 🤷‍♂️ — @casnadaniel (@CasnaDaniel) May 9, 2020

"Los fines de semana los menores de 16 años podrán salir a caminar a no más de 500 metros con sus padres por una hora, pero no se abrirán parques y plazas. Para evitar que salgan todos a la vez, podrán salir los chicos de acuerdo al DNI del padre: número par podrán salir los días pares; número impar, los días impares", detalló Larreta.

F.D.S./FeL