WhatsApp: ¿cómo activar el modo Navidad?

Se acerca Navidad y WhatsApp ofrece la alternativa de decorar la aplicación de mensajería. Algunos usuarios pueden activar el "modo navidad" que consiste en personalizar chats y el avatar con distintos diseños festivos.

Aunque, no existe algún método oficial o actualización para poder hacer colocar este modo, pero eso no significa que sea imposible no existe un modo navideño como tal. Para eso, hay que hacer algunos pasos específicos, ¿cuáles son?

Cómo activar el "modo navidad" en WhatsApp

Los usuarios de la aplicación de Meta que quieran utilizar el "modo navidad" en su celular podrán optar por:

Descargar los stickers de Navidad en WhatsApp : para poder descargarlos se debe ir a la sección "sticker" de la app y pulsar el símbolo “+” y allí encontrará una variedad de paquetes de pegatinas navideñas .

: para poder descargarlos se debe ir a la sección "sticker" de la app y pulsar el símbolo “+” y allí encontrará una variedad de . Colocar un fondo de pantalla rojo o verde : ingresar a WhatsApp, luego ir a los ajustes de la aplicación hacer click en "Chats" y "Fondo de pantalla". Elegir el color deseado.

o : ingresar a WhatsApp, luego ir a los ajustes de la aplicación hacer click en "Chats" y "Fondo de pantalla". Elegir el color deseado. Poner la foto de perfil con un avatar en color verde: Ir a WhatsApp, luego definir el Avatar y elegir el fondo de color verde.

Cómo agregarle el gorro navideño al logo de WhatsApp

Existe la posibilidad de añadirle al logo de WhatsApp un gorro navideño. Para ello se debe:

Ingresar a Google Play Store en tu celular Android

Descargar la aplicación "Nova Launcher" , que permite personalizar los iconos de las aplicaciones.

, que permite personalizar los iconos de las aplicaciones. Luego, buscar en Google el ícono de WhatsApp con gorrito de navidad. Después, se deberá pulsar sobre el logo de la app y buscar la imagen descargada y definirlo como logo.

