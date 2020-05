Malena Galmarini: "Tenemos que despenalizar y legalizar el aborto"

Malena Galmarini visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por los estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil. Reafirmó su postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que "el Estado tiene que intentar dar derechos a todos y a todas, más allá de cuál sea la religión o la ideología que cada uno tenga". La funcionaria también se refirió a las causas de corrupción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el rol de la justicia en la actualidad.

La dirigente y esposa de Sergio Massa sostuvo que su marido puede ser uno de los "mejores presidentes de la historia". Y se refirió al rol de las "primeras damas" en la Argentina. "Me parece que Fabiola (Yáñez) todavía está buscando su lugar", declaró en la materia Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret.

—El peronismo tiene una relación muy cercana con la Iglesia, por lo menos con la figura del Papa Francisco, ¿cómo cree que va a hacer el Gobierno para poder avanzar con la legislación del aborto y la vez mantener ese vínculo de larga data con una institución que claramente está en contra de ese proyecto?

—Es cierto, el peronismo tiene una íntima relación con la Iglesia Católica; de hecho, con la doctrina social de la Iglesia. Además, el Papa Francisco es un declarado peronista, más allá que hoy tenga un rol institucional muy distinto y que no pueda llevar adelante estas banderas, tiene una mirada más cercana al peronismo. En este caso, no estamos de acuerdo. Yo estoy convencida de que tenemos que despenalizar y legalizar el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que hace a la libertad de las mujeres. Nadie está diciendo que no queramos tener hijos, pero si es cierto que en este mundo en el que vivimos, para las mujeres los hijos son una pérdida de libertad; entonces, creo que nosotras tenemos el derecho a poder elegir que queremos hacer con nuestro proyecto de vida, yo lo planteo así. El Estado tiene que intentar dar derechos a todos y a todas. Creo que esto es lo más importante más allá de cuál es la religión o la ideología que cada uno tenga en su vida.

—¿Qué opina sobre el pedido de reactivación de juicio a Cristina Kirchner como presunta jefa de la asociación ilícita vinculada con la obra pública en Santa Cruz?

—Yo sé que en la Argentina la Justicia está bastante denostada y hay razones, no estoy diciendo que no. Si creo que hay jueces o juezas que no hacen las cosas bien y eso implica que muchos de las y los compatriotas no crean en la justicia como la herramienta para evaluar las acciones de los seres humanos. Yo sí creo en la justicia, hay que entender que los jueces y juezas también son seres humanos y que pueden cometer errores y que tienen sus interpretaciones. En cuanto al tema puntual me parece que debería esperar a la justicia, creo que una justicia justa,sin aprietes, menos relacionada con el poder político, para que sea más justa de lo que es. Creo que tienen que avanzar los juicios, no sólo éste, sino todos. Y quienes somos parte del gobierno tenemos que saber que, si hacemos las cosas mal, nos van a juzgar; y si las hacemos bien y el juzgamiento es equivocado los van a sobreseer.

—¿Le gustaría una fórmula presidencial Massa-Galmarini?

—Hoy nadie está pensando en una fórmula presidencial, ni la siguiente, ni la que viene, estamos todos muy preocupados, no solamente por la pandemia, que sabemos que en algún momento va a pasar, sino básicamente por la crisis económica que venimos arrastrando ya hace un par de años y por supuesto se va a profundizar. Después, yo creo que Sergio puede ser un gran presidente, uno de los mejores presidentes que pueda tener la Argentina, independientemente de que sea mi esposo, lo digo como dirigente político, lo digo como ciudadana de la Argentina. Respecto de mi propia candidatura, la verdad que no me llevo por candidaturas, yo hago política porque creo que es la herramienta que de verdad puede transformar la realidad. Yo más allá de pensar en cuál es mi cargo, pienso mucho y reflexiono mucho sobre mi rol en la sociedad, cual es mi misión en la vida y que puedo hacer yo desde cualquiera de los espacios que me toquen.

—Alberto Fernández dijo que Massa es el que mejor se preparó para ser presidente. ¿Cómo se ve usted como primera dama?

—Yo tengo la convicción de que las primeras damas como las que estamos viendo últimamente no es lo que me representa y no es lo que representa a las mujeres en este siglo. No creo en las primeras damas estilo jarrón, demás está decir que me gusta más un estilo como el de Eva Perón. No ser una acompañante, sino estar en un lugar donde se puede ganar derechos no solo para las mujeres sino para todos los grupos vulnerables. El rol que trae el concepto de primera dama está perimido.

—-¿Qué estilo de compañera o primera dama le ve a Fabiola Yáñez?

—Me parece que Fabiola está buscando un poco su lugar. Hace muy poco que Alberto Fernández asumió como presidente y está tratando de compatibilizar sus propios intereses. Ella viene del mundo del periodismo, del espectáculo, es actriz, periodista, me parece que todavía está buscando su lugar. Creo que podría encontrar este espacio más rápido, recostarse más en el movimiento feminista, sería bien recibida. También me parece que la decisión del presidente de tener un Ministerio de la Mujer, le hace más difícil a quien es la compañera del presidente y que además no venía de la política, acomodarse a toda una situación nueva, ¿cómo hace para no pisarse con el rol de la ministra?

—¿Quiere agregar algo para cerrar la entrevista?

—Quiero invitarlos a que nunca se olviden por qué estudiaron Periodismo, por qué creyeron en algún momento que la información era muy importante y que desde ese lugar también pueden transformar el lugar en el que viven. Que sean responsables, serios, que chequeen la información, que conversen con aquellos que producen los hechos que después ustedes informan. Creo que desde la buena leche podemos construir una mejor Argentina.

Por Carla Villalba y Liliana Chimentti

Alumnas de segundo año de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil