Jorge Asís: "El gobierno perdió la iniciativa y el peronismo perdió la hegemonía de la calle"

El análisis que Jorge Asís hace de la marcha nacional del 17 de agosto es claro: "Cuando la gente que te habla de libertad, justicia y corrupción, el Gobierno no puede responderle con contagios" dijo el periodista y escritor, que afirma que el gobierno de Alberto Fernández "perdió la iniciativa" y que el peronismo "perdió la hegemonía de la calle".

"Hoy en la calle hay un predominio de esta sociedad blanca contra la que no se puede gobernar y que te está haciendo un planteo político de poder muy fuerte. Si me decís que a ocho meses de gobierno hay tres manifestaciones serias, esto habla de una insensibilidad, de una debilidad muy fuerte y de una intolerancia casi extraordinaria", dijo en Animales sueltos (canal América).

Para Asís, el gobierno tendría que "haber hecho algo" para persuadir a las multitudes a no manifestarse. "Hoy la interna más interesante se juega en la oposición, que tiene que ver con esa sociedad blanca que no tiene un liderazgo y donde hay una animadversión hacia un Gobierno que fue muy talentoso desde el punto de vista electoral, pero que se demuestra, hasta hoy, que no sirve para gobernar", afirmó.

Asís asegura que la reforma judicial propuesta por el kirchnerismo no será aprobada en la Cámara de Diputados: "En el Senado va a pasar de forma pírrica, pero que no sirve en política". "No hay números y no creo que haya tampoco entusiasmo. Ahora el planteo es que es la culpa de la Doctora, pero tampoco creo que le sirva de nada a ella. Huelo que es un Vicentin judicial, porque vamos a perder meses y no va a pasar nada. Está en coma 4, no sale", aseguró.

DS