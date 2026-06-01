Agustín "Rada" Aristarán revela la intimidad de Charlie y la Fábrica de Chocolate

Este jueves 4 de junio por fin llega al Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) un musical que redefine la cartelera familiar habiendo superado ya las 20.000 entradas vendidas. Detrás de la espectacular maquinaria que promete convertir a Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show en un hito cultural de este invierno, habita un elenco de más de 20 artistas en escena y una ingeniería técnica sin precedentes en el país. Con el respaldo de las productoras Ozono, MP y Los Rottemberg, la propuesta por tiempo limitado tendrá cuatro elencos infantiles para sostener un ritmo vertiginoso de tres funciones diarias durante las vacaciones de invierno.

En el centro de este huracán chocolatoso se encuentra Agustín “Rada” Aristarán, el encargado de calzarse la galera del excéntrico Willy Wonka bajo la dirección de Ariel del Mastro y Marcelo Caballero. Acompañado por figuras como Mery Del Cerro y Sebastián Almada, el actor y comediante asume el desafío con una mezcla de vértigo y rigurosidad: "Vengo muy contento, emocionado, cagado. Es una obra extremadamente grande", confiesa entusiasmado, listo para liderar un relato que invita a chicos y grandes a recuperar la capacidad de asombro frente a un mundo inmediato y descartable.

La construcción de un Wonka propio y el recuerdo del Comandante Fort

Lejos de replicar las conocidas versiones cinematográficas, tanto Aristarán como los responsables de la puesta optaron por evitar la revisión de las películas populares sobre la historia de Roald Dahl. para edificar su personaje desde un lienzo en blanco. "Confié mucho en el equipo creativo y en mi propio pincel para armarlo. Es un personaje muy complejo, tiene un montón de cosas adentro. Es tierno, amoroso, alegre, un nene en el cuerpo de un adulto, pero también es oscuro. Le pasan un montón de cosas todo el tiempo y va de un lado para el otro", detalla el protagonista.

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Al ser consultado sobre el recorrido dramático, el actor destaca el quiebre emocional que define la relación con el niño elegido: "El momento que más me gusta es cuando toda esa cosa de rechazo que le tiene a los chicos se rompe y empieza a verse en Charlie. Se convierte un poco en el padre de este nene, el padre que él no tuvo o que tuvo de una manera más cruel. Esa es la parte más mágica".

La entrevista depara también un pasaje lúdico cuando se le plantea cómo sería la fábrica si el dueño fuese un genuino exponente local. "Tuvimos un Willy Wonka argentino y es una pena que no esté: Ricardo Fort. Lástima que no está, ¿sabés los contenidos que hacíamos con el Comandante?", evoca entre risas. Volviendo a su propia impronta, arriesga los elementos indispensables para su Fábrica ideal: "Tendría toboganes, obvio. Pero la verdad es que lo que tendrá esta puesta es insuperable. Posta que lo que van a ver es un delirio, nunca se hizo una cosa igual acá. La sala de las almendras es una locura y los Umpalumpas van a aparecer de formas completamente diferentes cada vez; es un recurso escenográfico muy loco".

Un Rex reforzado y un final por todo lo alto

El gigantismo de la escenografía diseñada para recrear este universo obligó a realizar modificaciones estructurales en el mítico teatro de la Avenida Corrientes. "La magnitud de los elementos es muy grande. Tuvieron que reforzar el Gran Rex para bancar la escenografía", revela Aristarán, dimensionando el nivel de una producción que demandó ensayos diarios de hasta siete horas. Ese despliegue físico se trasladará de forma directa a la experiencia del espectador, rompiendo los límites del escenario tradicional. "El final es una locura absoluta, un delirio total", anticipa, rompiendo el hermetismo técnico debido al entusiasmo.





Sostener tres funciones diarias durante las vacaciones de invierno requerirá de un cuidado metodológico que el actor incorporó como una rutina inquebrantable desde sus éxitos anteriores. "Entreno mucho, hago calistenia, me suplemento muy bien con vitaminas, como bien y duermo mejor. Tengo un gran equipo de laburo que me permite hacer todo sin desgastarme. Hago todo bien", comenta divertido sobre su disciplina diaria. Aunque la producción dispuso un actor de reemplazo para dosificar el esfuerzo, su intención es clara: "Dejaré que el cover haga algunas funciones, ¿si no para qué se aprende toda letra? Es justo que la actúe. Pero yo voy a hacer las tres funciones diarias".

Con las funciones programadas de lunes a lunes durante la temporada invernal, Agustín no duda en calificar a este proyecto como el punto cúlmine de su carrera en el teatro musical: "Es la obra más grande y más mágica que se hizo en Argentina, sin duda. La inversión es demencial", concluye, invitando al público a ingresar por la boletería a un mundo donde la fantasía funciona, fundamentalmente, como un acto de resistencia. Encontrá acá más info sobre las entradas.