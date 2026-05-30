Primera noche de Los Angeles Azules en Buenos Aires: fervor de los fans y pura cumbia tradicional

Una vez más Los Angeles Azules están de gira por la Argentina para celebrar con el público local su historia y su vigencia dentro de la música latina. Reconocidos por hits que marcaron a todo el continente -como Cómo Te Voy a Olvidar, El Listón de Tu Pelo, La Hice Llorar, 20 Rosas- la agrupación mexicana llegó con un show que puso al frente sus clásicos y la energía festiva que los convirtió en protagonistas del fenómeno global de la cumbia.

Después de su show brindado en el Quality Arena de Córdoba el pasado miércoles, con puntualidad a las 21, los 17 integrantes de esta agrupación señera dieron inicio a su primera noche de tres en un Movistar Arena sold out. La banda mexicana liderada por Elías "El Doc" Mejía Avante y su hermano Jorge Mejia, salió al escenario para encantar una vez más al público local.

Y lo hicieron con un popurrí de temas como los mencionados, apoyados en una escenografía marcada por referencias mexicanas en las pantallas gigantes del estadio de Chacarita, además de las banderas que decoraron algunos instrumentos. También fue fundamental el excelente juego de luces y una puesta de sonido impecable, detalles a los que nos tienen acostumbrados debido a la calidad que siempre brindan en sus espectáculos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Invitados y más invitados

Tuvieron invitados especiales apoyando sus discos de duetos, una sana costumbre que comenzado en 2013 con Cómo te Voy a Olvidar, al que siguieron De Plaza en Plaza (2016) con sus connacionales y De Buenos Aires para el Mundo (2020) que fue grabado en la Argentina e incluye colaboraciones con artistas como Lali Espósito, Vicentico, Abel Pintos, Palito Ortega, Julieta Venegas y Pablo Lescano.

En el primer concierto porteño contaron con la presencia de Américo, el artista chileno con el que compartieron Cómo te Voy a Olvidar y 20 Rosas. Después fue el turno de Las Maravillas de la Vida que cantaron junto a Yami Safdie. Además repasaron sus primeros éxitos como La Cumbia del Acordeón y Cumbia a la Gente, junto a clásicos como Mi Niña Mujer y Amigos Nada Más. Cada nueva canción era recibida con alegría y baile por parte de los asistentes que colmaron el estadio.

Los Ángeles Azules se destacaron en el sonido: los vientos, con trombones y trompetas, se lucieron al mismo tiempo que los percusionistas y los tecladistas. El cierre de las colaboraciones estuvo a cargo de Pablo Lezcano con La Cumbia del Infinito y Emilia Mernes con Perdonarte, ¿Para Qué?. Y la despedida llegó con Mis Sentimientos y 17 Años, para cerrar una noche espectacular a pura cumbia mexicana que seguirá esta noche en el Movistar Arena y el 31 de mayo en Rosario.

Informe: Maximiliano Olivera.