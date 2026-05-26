Helloween, Jamiroquai y Louis Tomlinson de concierto en Buenos Aires

Helloween

En el marco del 40th Anniversary Tour Heelloween, la banda creadora del Power Metal, hará un repaso por su extensa trayectoria con un concierto que promete ser histórico e imperdible para los amantes del género. Aseguran que en el show que darán en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) el domingo 13 de septiembre sonarán temas clásicos y de sus discos más recientes.

De esta manera, y con 15 discos de oro, 6 de platino y más de 10.000.000 de copias vendidas, la banda alemana celebra sus 40 años de carrera de la mejor forma: con una gira mundial y el lanzamiento de Giants & Monsters, el álbum preesntado en agosto del año pasado.

Con Azeroth como banda invitada, los fanáticos de “las calabazas” podrán ver una vez más juntos a algunos de los fundadores de la agrupación, como Kai Hansen, Michael Kiske, Michael Weikath y Markus Grosskpof, y a los más actuales pero fundamentales como Andi Deris (quien tomó el desafío de reemplazar al “irreemplazable” Kiske y mantuvo la llama de la banda encendida, Sascha Gerstner y a Daniel Löble interpretando algunos de sus muchos clásicos como Eagle Fly Free, Dr. Stein o Ride The Sky, producto de discos históricos y fundacionales del género como los Keeper of the Seven Keys I y II, Walls of Jericho o Master of the Rings. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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Jamiroquai

Se presentará el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro (Av. Márquez 700, San Isidro, Pcia. de BS. As.), la banda británica liderada por Jay Kay celebrará los 30 años de Virtual Insanity y el anuncio de su próximo álbum de estudio. Tras siete años de ausencia en los escenarios regionales, llega con un show producido por DF Entertainment, consolidándose como uno de los eventos internacionales más importantes del año.

Para la banda este 2026 representa un año bisagra: no sólo se conmemoran 30 años del lanzamiento del disco que los catapultó a la vanguardia estética y musical de los '90, sino que marca el regreso de Jamiroquai al estudio tras casi una década de silencio. En este show, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus clásicos inmortales, como Space Cowboy y Cosmic Girl, junto con la presentación en exclusiva de canciones de su noveno álbum de estudio, actualmente en etapa de finalización.

El desembarco en Buenos Aires es parte de un ambicioso tour regional que incluye paradas en el escenario Sunset de Rock in Rio, Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México. El show promete ser un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, reafirmando por qué Jay Kay sigue siendo considerado uno de los últimos y más enigmáticos rockstars de nuestra era. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Louis Tomlinson

El 2 de abril de 2027 se presentará en el Movistar Arena (Humbold 450, CABA) en el marco de su nueva gira internacional How Did We Get Here. Con producción de DF Entertainment y Move Concerts, este reencuentro promete ser una noche cargada de hits y un momento de honestidad y brit pop visceral, recorriendo toda su historia musical hasta su presente más auténtico. Además promete recorrer su discografía junto a sus fans más fieles y apasionados que ya lo acompañaron en sus visitas anteriores en el Estadio Vélez Sarsfield (2024) y el Movistar Arena (2022).

Con un debut que lo llevó directo al puesto #1 en el Reino Unido, España y diversos países de Europa, este material refleja su evolución más personal y auténtica. Con más de 4.000.000.000 de streams globales y un Récord Guinness por la mayor cantidad de tickets vendidos en un livestream de un artista masculino solista, Tomlinson llega al país tras haber encabezado los festivales más importantes y haber participado en hitos como la Fórmula 1 en Las Vegas (2025). Su gira How Did We Get Here? World Tour ya ha recorrido arenas y estadios en Europa y Norteamérica con más de 170 shows agotados, y ahora se prepara para desembarcar en Sudamérica, donde Argentina es definitivamente una parada fundamental para revivir la mística de su Away From Home Festival.

El show en Buenos Aires será una oportunidad increíble para encontrarse con Louis en su nueva y mejor versión: una noche para vivir de cerca una experiencia potente y visceral que demuestra por qué es uno de los más grandes intérpretes de su generación y ha marcado a tantos fanáticos en todo el mundo. Encontrá acá más info sobre las entradas.