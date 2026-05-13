Air Supply es mucho más que canciones románticas: una dupla inalterable y amada por el público argentino

Podría decirse que la nostalgia está de moda. Si, bueno, los fans de las bandas icónicas se sienten felices de tenerlas cerca en un concierto, de verlas en su propio país y junto a persona que hablan su mismo idioma. Pero cuando la nostalgia llega de la mano de Air Supply, el dúo romántico por excelencia, el primero de los dos Gran Rex rebosantes de personas tiene una variopinta colección de espectadores: parejas, grupos de amigos, padres con hijos, y no son sólo los que los conocieron desde 1975 sino que hay representantes de varias generaciones posteriores. Eso ocurre porque las canciones románticas no son privativas de un grupo etario determinado.

Lo cierto es que Graham Russell y Russell Hitchcock vinieron a celebrar con nosotros sus 50 años ininterrumpidos de asociación (en realidad ya 51), acompañados por una banda espectacular y hasta trajeron a su manager, el mismo desde los comienzos, como testimonio vivo de lo que el fan intuye: que siguen juntos porque son dos personas muy especiales: "En 51 años nunca tuve una pelea con este hombre encantador", revela Graham sobre su compañero luego de contar cómo se encontraron por primera vez. "Lo conocí en una sala de ensayo en Australia. Estaba sentado, esperando con un grupo de cantantes para ensayar y sólo quedaba una silla vacía junto a mi cuando llegó él, un hombre buen mozo que pidió disculpas por el retraso. Se sentó junto a mi, empezamos a cantar y escuché su voz extraordinaria. Ahí pensé 'Tienes que conocerlo y trabajar con él'. Me presenté y le dije 'Tenemos el mismo nombre' y nos hicimos amigos muy rápido".

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Una vida juntos

Estas confesiones llegaron promediando un show impecable que se repetirá hoy miércoles 13 de mayo para alegría de un teatro a tope que cantó cada una de las canciones que la dupla entregó con alegría y de manera impecable en Air Supply 50th Anniversary Celebration. Y vaya que fue una fiesta: arriba del escenario no faltaron los mayores clásicos, respaldados por fotos y videos de otros tiempos que sí sumaron una gran cuota de nostalgia. Abajo y arriba, todo fue fiesta, aplausos, gritos y cantar hasta quedarse sin voz éxitos insuperables como All Out of Love, Lost in Love, Making Love Out of Nothing At All, The One That You Love y el intalrable Here I Am.





La celebración fue conjunta, esperada, agradecida por parte del los músicos que recodaron que la primera vez que vinieron a cantar a la Argentina fue en los '80: "Ustedes deben de ser la cuarta generación que nos viene a ver y les damos las gracias por su apoyo", completó Russel, quien tuvo un momento simpático cuando se fue "a tomar un té" y Graham aprovechó para recitar un poema y hacer algunos temas solo. Hasta en eso se complementan.

Pero ningún concierto funciona solamente con los front man y el de Air Supply incluyó la performance de una banda que sonó de manera espectacular: bajo la dirección musical del guitarrista Aaron McLain, Mirko Tessandori en teclados, Pavel Valdman en batería (impresionante), Doug Gild en bajo y dos espectaculares chelistas (con el instrumento eléctrico) Jessika Soli y Kat Findlay.

Se despidieron agradeciendo a todo el equipo, incluso presentando a los que estaban en el backstage y con un "A nuestro promotor. Gracias Nico por traernos de regreso a Buenos Aires. éste es un teatro hermoso. No damos nada por ganado, muchas gracias por venir". Más dulces no pueden ser. Hoy se renovará la magia, se compartirá la alegría y se disfrutará nuevamente con la generosa entrega de dos hombres para los que parece que no hubiera pasado el tiempo. ¡Que lo disfruten!