¿Qué dice tu playlist de vos?: Alejandro Schujman y Maxi Mc Coubrey llevan la psicología al escenario con su espectáculo

¿Qué dicen de nosotros las canciones que elegimos? ¿Por qué llamamos "de amor" a temas que en realidad hablan de desamor profundo? Estas son algunas de las preguntas que los psicólogos Alejandro Schujman y Maxi Mc Coubrey se animan a responder, pero no desde un diván sino desde el escenario. Con el estreno de Somos lo que Cantamos en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA), la dupla propone una experiencia donde la música en vivo y la reflexión clínica se encuentran para invitar al público a pensar en la "playlist de su vida".

"Soy una mezcla, soy psicólogo antes que nada, pero hace muchos años que me animé a los escenarios como otra manera de comunicar", confiesa Schujman en una entrevista exclusiva. Para él, este espectáculo representa un desafío particular, no sólo por la exposición sino por la exigencia artística: "Canto con mucho amor y algo de afinación. Junto a Maxi, que es psicólogo y cantante lírico, armamos esta invitación a darle sentido a lo que cantamos".

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El consultorio se transforma en escenario

La obra, dirigida por Mariela Barcos y con dirección musical de Pablo Rabinovich, no busca ser un recital ni una conferencia, sino una puesta teatral que hilvana canciones con "cuerpo teórico. Entre tema y tema vamos hablando con la gente. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, las canciones que cantamos son tremendas: Luis Miguel o Arjona son el desamor en su expresión más pura y, sin embargo, las mal llamamos canciones de amor. La idea es interpelar un poco cómo la música se nos mete en la vida", explica Alejandro.

El recorrido es cronológico y toca fibras que son comunes a todos: desde las canciones que cantaban nuestros ancestros antes de que viniéramos al mundo, hasta los popurrís de la infancia, la adolescencia y los actos patrios. "Hay algunas canciones autorreferenciales, pero muchas nos tocan a todos. Es una invitación a pensar cómo el teatro, la psicología y la música unen hilos invisibles que tocan nuestra sensibilidad", señala el protagonista. Aquí la entrevista completa:

El hombre y el psicólogo, mano a mano

Para Schujman, la experiencia de compartir el escenario con Mc Coubrey -quien viaja desde Monte Hermoso para los ensayos- es una "bendición" que alivia la soledad de las giras. Juntos, acompañados por el piano de Agustín Arciniega, se exponen a una faceta que combina sus carreras con su pasión por el arte. "El psicólogo que hay en mí se frota las manos y dice: ‘De esto se trata’ -reflexiona Schujman sobre su propia exposición-. Tuve la posibilidad de salir del consultorio, del uno a uno, para poder comunicar a través de los medios y el teatro a más cantidad de gente. Ale psicólogo y Ale hombre se abrazan fuerte en esta conjugación de roles; soy un agradecido de que ambos se agradezcan mutuamente".

Somos lo que Cantamos promete 80 minutos de música, humor y esa necesaria cuota de introspección para entender quiénes somos a través de lo que escuchamos. Encontrá acá más info sobre las entradas.