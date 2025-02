Alfredo Arias repuso en el Teatro Sarmiento James Brown usaba ruleros

La pieza de la aclamada dramaturga francesa Yasmina Reza James Brown usaba ruleros, que fue estrenada con gran éxito en la temporada 2024 con dirección de Alfredo Arias, regresó a la cartelera como parte de la programación porteña Cultura de Verano. Sube a escena jueves a domingo a las 20 en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715, CABA).

Alfredo Arias.



El elenco, integrado por Marcos Montes, Claudia Cantero, Dennis Smith, Adriana Pegueroles y Juan Bautista Fernandini, se puso a las órdenes de Arias, quien recibió la invitación de dirigir esta pieza por parte de la propia autora francesa y asegura que “avanza con toques sutiles y casi impresionistas en la desesperación de unos padres por recuperar a su hijo. Pero a veces los caminos avanzan en una sola dirección y sin vuelta atrás". Tuvimos oportunidad de conversar vía Zoom con el laureado y creativo director, quien reveló la génesis de esta apuesta y cómo recibe el acompañamiento del público desde su reestreno. Aquí sus palabras:

"Yasmina recurrió a un título que es una curiosidad y evoca un nivel de fantasía que ella quiso instaurar -explicó el director durante la entrevista-. Habla de varias cosas de este tiempo y sobre todo de percibirse otro. Es un joven que se percibe como Céline Dion y a partir de eso lo que se plantea es cómo podrían llegar a entenderlo o no los padres, y las posibilidades que tiene el ser humano de ser otro. La trama es muy psicoanalítica y me remitió a mi propia experiencia en le tema. Eso me ayudó a mi y a los actores a conocer el camino. Para transformar ese espacio en lo que la obra necesita estuve muy bien acompañado. Quería darle una amplitud cinematográfica. Es importantísimo disponer de equipos como los que ofrece el Teatro San Martín para ir al nivel de excelencia que queremos dar. Y el público es extraordinario, la obra da una especie de revelación para la gente de cómo podríamos aceptar al otro. No es que dicta la forma de hacerlo. Y mágicamente viene a verla mucha gente en pleno verano. El Sarmiento es un teatro muy acogedor y tiene la capacidad justa para que puedan escuchar esta obra que necesita ser escuchada. Es una temática que está muy al día, aunque la obra no toca el problema de la sexualidad sino de la identidad".

Ese acompañamiento de la puesta está dado por el diseño de sonido es de Nahuel Martínez y Mauro do Campo, la música original fue compuesta por Alejandro Terán, el diseño de iluminación es de Matías Sendón, el de vestuario de Julio Suárez y el escenográfico a Julia Freid. Una producción realmente impecable. Encontrá acá más info sobre las entradas.