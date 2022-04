Bianca Del Rio arrasó en Buenos Aires con su show en inglés

¿Sorprende que un personaje salido de un reality que se ve en Netflix agote entradas en su presentación en vivo? ¿Tiene validez per se un stand up hecho completamente en inglés para el público argentino? Pues parece que si porque, con dos presentaciones con entradas agotadas en el teatro Opera Orbis (si, unas 4.000 butacas) y más la agregada para el 10 de abril, la drag queen Bianca Del Rio demostró con "Unsanatized" (sin desinfectar) sus grandes dotes histriónicas en un show de una hora y media en el que no dejó títere con cabeza.

Claro que esos títeres son sus compañeros de RuPaul Drag Race, una competencia que estrena este año su temporada 14 ahora en Paramount +. Además, el inevitable tema de su speech fue la pandemia, con un relato pormenorizado de cómo intentó sobrevivir cuando no pudo hacer más presentaciones personales, uno de los momentos más graciosos de la noche, que supo explotar muy bien.

Cuestión de edad

¿Es posible que haya una generación que se ríe más cuando los insultan que por un gag más simple? Con una platea llena de hombres, mujeres, gays, lesbianas y watever en su mayoría nacidos en los '90, que (además de entender perfectamente inglés) adoran este tipo de humor interactivo en el que se burlan del prójimo, casi como naturalizando el bullying, la respuesta es afirmativa. Se autotitula comediante de insultos. Y los espectadores se ríen y aplauden mientras Bianca les pregunta a los de las primeras filas, "los asientos caros", cómo se llaman, a qué se dedican e inmediatamente hace bromas sobre ellos con el beneplácito de todos los espectadores. Pero es parte del show, porque así es el estilo de Bianca, de burla, contestatario y sin lugar para la vulnerabilidad. Evidentemente alcanzar un lugar destacado en el mundo de las drags queen requiere de un espíritu combativo y de una alta autoestima para llegar, y eso se refleja en la performance de esta artista.

Incluso respondió preguntas que le dejaron los espectadores al sacar la entrada, haciéndolos pararse para que los demás los identificaran, burlándose una vez más de lo que le habían escrito. Esa fue la parte final y quizás la más deslucida de la presentación. Eso sí, Bianca estaba espectacular con un conjunto en amarillo casi oro que la hacía brillar sobre el fondo negro del escenario, que combinaba perfectamente con su impecable maquillaje y su rapidez para hablar y responder, cosas que maravillaron. Seguramente en el show del 10 de abril volverá a brillar con sus respuestas crudas y sin desinfectar con alcohol en gel y volverá a recibir la ovación de pie que tuvo en la noche del lunes 4.