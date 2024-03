Caro Domenech será la protagonista del nuevo musical Waterloo

Si bien el 11 de junio es la fecha anunciada para el estreno de Waterloo: Summer Night City, el musical con las canciones de ABBA que se estrenará en el Teatro Metropolitan (Av Corrientes 1343, CABA), hace poco tuvimos la oportunidad de conversar con una de sus protagonistas, las deliciosa Carolina Domenech, a quien vimos en Entrelazados de Disney + y en Heathers, el musical. Aquí encarna a Emma, una chica que no quiere salir a bailar porque acaba de terminar con su novio y no quiere arruinarle la noche a su amiga. Prefiere quedarse en casa, deprimida, cantando baladas de ABBA. Nadie la va a hacer cambiar de opinión… hasta que se entera de que esa misma noche en la disco Waterloo habrá un concurso para encontrar a una nueva anfitriona, la sucesora de Lady M, una drag queen que encandila a todos con su encanto. La competencia es la excusa que Emma necesita para dejar atrás el dolor y volver a creer en ella misma. Son los '80 y la disco es el lugar para liberarse, perder el miedo y dejarse llevar.

Dirigida por Nicolás Sorrivas sobre una idea original de Loli Miraglia, con coreografía de Macarena Palermo, dirección vocal de Pablo Arias García, musical de Nech Miraglia y de iluminación de Leandro Fretes, la propuesta es muy esperada en el ámbito teatral. Aprovechando el lanzamiento, conversamos con Caro, quien siempre es seguida por un nutrido grupo de fans (y sus madres) que la esperan a la salida de cada participación teatral: "Tengo muy presente que si vienen a verme al teatro es un sacrificio enorme, y me parece muy importante destacar que los padres traen a sus hijos. Ya lo viví en la adolescencia, cuando mi madre me esperaba tres horas afuera de la sala para que yo me saque una foto con el famoso que me gusta o el mismo el sacrificio que hizo de pagar una entrada para el teatro o de llevarme a las clases de actuación. Me gusta generar un vínculo de cercanía con el público. Hasta el día de hoy, cuando voy a ver un musical, me despierta algo en el cuerpo de fanatismo, de querer estar arriba del escenario y todo el tiempo me recuerda por qué hago esto. Recuerdo encontrarme a mi actor favorito y preguntarle con quién estudio teatro. Me parece que está bueno eso también y te dicen. Después es una bola que se va agrandando a medida que vas haciendo cosas nuevas" explica la joven actriz y cantante.

Y revela cuál es su rol en esta versión de Waterloo: "Soy la protagonista de la historia de amor, algo que trae dulzura. Soy muy parecida a Emma. Por suerte también encuentro desafíos como cantar en vivo y además es un personaje muy dulce, una chica que acaba de separarse del novio y no quiere saber nada con nada, quiere quedarse en su casa llorando todo el verano. Pero cuando Moira la incentiva a ir a Waterloo, ahí se abre al amor sin tanta expectativa, simplemente disfrutando de ser ella misma y aprovechar en el momento. Creo que eso va a estar muy divertido para Waterloo, tengo muchas ganas de empezar a sentir este musical más en la piel".

En el musical trabajan también Lucas Spadafora, Bruno Coccia, Cristian Zeballos, Aitana Salvia y el gran descubrimiento de la producción: Naza Marozz,i quien encarnará el rol fundamental de Lady M. Encontrá acá más info sobre las entradas.