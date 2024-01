Con un espectacular show multimedia, David Guetta cerró su gira Monolith en Buenos Aires

David Guetta regresó a la Argentina para presentar su espectacular show Monolith, con el que cerró su gira mundial. Y arrancó su presentación hablando: "¡Buenos Aires! ¡Este lugar es muy especial para mi! Vine hace 20 años, es el primer lugar al que fuí, y aquí estamos bailando juntos otra vez", mientras filmaba a los cientos de espectadores-participantes que colmaron el Movistar Arena. Como gran showman, el francés entregó una propuesta impecable e innovadora, acompañando sus grandes éxitos con una conjunción de proyecciones en cinco pantallas (a las que se sumaron las propias del estadio), explosiones, fuegos artificiales, láser, fuego, humo y un final con cintas y papelitos que completaron una noche inolvidable.

Y como buen showman, Guetta hizo con el público argentino lo que quiso: familias enteras, parejas, treintañeros y sesentones compartieron con adolescentes y nenitos la fascinación que despierta la música que creó el DJ más importante del mundo, responsable de hacernos bailar desde hace dos décadas con sus composiciones. En Monolith (como es habitual) todo estaba medido al centímetro y comandado por el propio David desde su consola (incluso las go pro que lo mostraban, los otros videos y las explosiones), demostrando que en vivo es mucho mejor que si sólo escuchamos su música. Y justamente el Monolith hace referencia a una instalación de pantallas unidas en diagonal y ubicadas detrás de su espacio central, sobre las que las proyecciones dieron la impresión de ser en 3 D: agua, burbujas, piedra, personas o maquinaria, parecía que saltaban sobre los espectadores, aprovechando lo último en tecnología para vestir y acompañar la música. En verdad lo que se vio en el Movistar Arena fue un espectáculo multimedia completísimo, impactante.

Improvisando mashups como el que hizo con The Final Countdown, bajando el volumen para que el público cantara sus éxitos, subiéndose a la mesa de la consola para arengarnos o hablarnos, no sólo nos dio una noche inolvidable sino que él la disfrutó tanto como los espectadores que bailaron todo el tiempo. Parecía un pastor, un mesías, haciendo que su multiduniario rebaño no pudiera parar de moverse durante las dos horas que duró la presentacion. Al respecto confesó sobre el final, en castellano, "he pinchado media hora más de lo normal pero pasa que la gente en la Argentina son locos, como nunca en otro sitio en el mundo, ¡no me quiero ir!". Y siguió ofreciendo éxitos como I'M Good (Blue), Baby Don't Hurt me, Without you y Play Hard entre otros, generando una fiesta completa en el Movistar Arena.

Los gritos, los aplausos, el "olé olé olé David David" y "una más...", fueron parte de la noche mientras él preguntaba "¿Cómo estamos?" antes de poner otro hit, que inmediatamente la gente reconocía y cantaba a los gritos. En un momento emotivo, cuando ya se avecinaba la despedida, y hablando en castellano recordó: "Me invitaron en Argentina, mi primera vez en Latinoamérica, y hace 20 años que trabajamos juntos. Cuando empecé, la audiencia era así de chiquita, 150 personas, y ahora mira. Increíble. ¡Muchas gracias! Soy agradecido, después de 20 años seguimos estando juntos. Es el último show del tour y lo disfruto -explicó mientras hacía ondear una bandera argentina-. Otra vez gracias a todos porque sin ustedes no puedo ser", antes de regalar el mega éxito I Gotta Feeling que grabó con los Blacl Eyed Peas.

Y como ni Guetta ni los espectadores-participantes queríamos despedirnos, el show siguió un poco más. "Última vez", gritaba mientras contaba que lo acompañó su amigo Martin para que viera lo que es el público argentino: "De verdad este es el último, ¡dame todo! ¡¡¡Fiesta!!! Como dicen en Ibiza, de puta madre, ¡gracias!", se despidió finalmente, dejando a miles de personas exhaustas de tanto bailar y cantar, de compartir con amigos y desconocidos un momento inolvidable, espectacular.