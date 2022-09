Dua Lipa armó la fiesta en el Campo Argentino de Polo

Como buena británica, la música que antecedió a su salida a escena comenzó a sonar puntualmente a las 21.30 y, pasada una obertura, Dua Lipa salió a conquistar al público argentino. Enseguida saludó en castellano: "Buenas noches Buenos Aires! Que comience la fiesta!", fue lo primero que le dijo y arrancó con uno de sus éxitos más recientes, Physical. Y así fue entregando, uno tras otro y enfundada en un catsuit verde, sus exitosas canciones que jalonan los apenas ocho años de carrera internacional que detenta.

Y no lo hizo sola, además de una excelente banda estuvo acompañada por cuatro coristas que resultaron fundamentales para completar el clima y un grupo de elásticos bailarines que la secundaron en las coreografías de cada tema. Pero mejor vayamos al show.

Como decía más arriba, no faltaron los éxitos que hicieron gritar y cantar a los miles de espectadores, en su mayoría chicas pero también muchas familias (con niños chiquitos incluso). Se vio a más de un padre cantando y bailando los temas de la británica. Y ella los arengaba: "Buenos Aires, quiero escucharte!". Así siguieron los hits Love Again acompañado por mucho baile. Pero el primer momento a puro grito de la noche se vivió con Break My Heart, y lo cierto es que desde cualquier lugar del campo se la escuchaba a la perfección, lo que habla de un concierto de primer nivel que se repetirá esta noche en el Campo Argentino de Polo.

Con cuatro segmentos bien armados, todo fue baile y alegría en la noche del martes, día poco habitual para que se congregue tanta gente. Pero el amor por Dua Lipa pudo esto y mucho más.

Y es de imaginar que, para la veinteañera que está dentro de esta gran artista, ver a tanta gente congregada para verla luego de que nos visitara en 2017 en el rol de telonera es muy fuerte. Y así lo expresó en repetidas ocasiones. "Guau! Estoy muy muy feliz de estar aquí, gracias de todo (corazón) para siempre. Te quiero mucho Argentina. Me siento muy afortunada de estar aquí, hacen mis sueños realidad, los amo y vamos a disfrutar mucho", agregaba en una mezcla de inglés y castellano antes de hacer Be the One.

Para los cambios de ropa (cuatro en total, uno más lindo que el otro) usó como intermedios a la coristas o los bailarines. Cada vez que regresó, cantó con una voz impecable que no bajó la intensidad pese a las coreografías que actualmente son una marca registrada para las cantantes pop jóvenes. Algo que realmente Dua Lipa no necesita porque con su carisma y presencia escénica llenan el escenario. Sin dudas otro de los momentos culminante fue cuando tomó una bandera argentina, se envolvió en ella para cantar junto al Elthon John (en video) Cold Hart.

Y llegó el momento de los bises y la despedida, dedicado a los grandes éxitos de esta joven que se ganó el cariño de los argentinos: Future Nostalgia, Levitating y el himno bailable por excelencia Don' Start Now con el que nos dejó, bailando, cantando y con una gran sonrisa en la cara.

Gastronomía

Pese a que junto al Campo de Polo estaba funcionando el emprendimiento gastronómico Bocha, al que un vallado impedía el acceso, hubo una gran cantidad de food trucks en los bordes del predio que vendieron sus especialidades a precios un tanto exagerados (papas con quedo $ 1.200) y que no todas lo valieron: desde panchos en un kiosco a papas fritas con diversos agregados, pasando por donas y las infaltables hamburguesas. Las cosas eran tan largas que todavía se seguía esperando para pagar en la caja y luego recibir la preparación recién hecha cuando promediaba el show. A tenerlo en cuenta quienes vayan hoy.

Por otro lado hay que reconocer que tanto el ingreso como la salida del predio están muy bien organizados. Hasta cortan Libertador de la mano del Campo de Polo para que el egreso sea rápido y efectivo.