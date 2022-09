Maluma: los fans celebran su regreso al país en octubre

Un video que circuló por todas las redes fue el punto de partida para el anuncio de un nuevo show de Maluma en la Argentina: se lo veía con la camiseta de la Selección Nacional recibiendo un mate y confirmando el esperado regreso para el sábado 29 de octubre en el Estado Vélez Sársfield. Sin dudas es uno de los artistas más queridos y reconocidos a nivel mundial que vuelve al país tras cuatro años de espera y que lo une a Bad Bunny y a Daddy Yankee pues cantarán en el mismo venue.

Su espectáculo, que debutó en la ciudad natal de Juan Luis Londoño Arias, Medellín, tiene por nombre “Medallo en el Mapa” y ya fue llevado a México, momento en que levantó un cartel del público que decía “Argentina te extraña”. Promete un gran despliegue escénico para cantar sus más grandes hits e interpretar, por primera vez en nuestro país,su éxito global Hawái:



Es que el ídolo colombiano sigue deslumbrando con cada paso que da, viviendo un año de logros personales y profesionales, afianzando su nombre a nivel internacional y continuando con sus shows en diferentes países. Entre estos éxitos recientes se encuentra el estreno de su último video oficial del tema “28”, un homenaje a los momentos significativos de su vida que es parte de la versión extendida de The Love & Sex Tape Deluxe Edition, que incluye las ocho canciones que lanzó en junio junto con tres temas inéditos: “28′', “Rulay’' y “Clito’' con Lenny Tavárez, Dalex y Brray.

Fue el primer artista en reactivar sus conciertos después de la pandemia y a esta altura Maluma se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo de los ritmos latinos a nivel global. Sus fans están muy activos en las redes sociales y es líder entre los cantantes masculinos latinos con más de 63 millones de seguidores en Instagram. Esta cifra se le suma a más de 25 millones de fans en Facebook, 8 millones en Twitter y 28.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Desde su firma con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado siete álbumes: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) y #7DJ (2021), The Love & Sex Tape y The Love & Sex Tape Deluxe (2022). Es el artista más joven en obtener simultáneamente las posiciones #1 y #2 en el listado Latin Airplay de Billboard, lo cual ha logrado tres veces.

Su pasión por la alta costura lo ha llevado a ser embajador de marcas de lujo como Versace y a co-diseñar una línea especial con Balmain así como su propia marca "Royalty by Maluma" disponible en Macy's. Asimismo, el empresario ha lanzado una colección de fragancias y su Mezcal Contraluz Cristalino. Además, el espíritu altruista de Maluma se destaca por el trabajo comunitario que lidera con su fundación "El Arte de Los Sueños" con sede en su país natal. Fundada en 2016, su misión es transformar a los jóvenes en riesgo a través de la educación artística y musical, llevando un mensaje inspirador a los jóvenes. Este año, la superestrella mundial regresó con su Papi Juancho Maluma World Tour 2022 y debutó en Hollywood con su papel protagonista como Bastian en la película "Marry Me" junto a Jennifer Lopez y Owen Wilson.

Encontrá acá más info sobre las entradas.