"El hincha: personas, conocidas y desconocidas que tienen la misma vivencia", dice Pichón Baldinu sobre el eje de su nuevo show

Pichón Baldinu vuelve a alzar la vara del espectáculo multidisciplinario con el estreno, el 25 de abril, de Hincha! Ritual Show. Y como confesó en una entrevista exclusiva realizada vía Zoom, si bien constantemente está pensando en ideas para nuevas propuestas, esta vez le llegó por sugerencia de La Santa Productora, cuyos responsables lo invitaron a hacer algo relativo al triunfo de Argentina el Mundial de Fútbol de 2022. Fue así que empezó a pensar en ese gesto colectivo que tuvimos de juntarnos en el Obelisco y en diversos puntos del país para festejar el acontecimiento. De eso tomó el sentimiento, la pasión y el amor que se puede tener por un símbolo que hermana.

Baldinu es pionero a nivel mundial en el uso del espacio aéreo en espectáculos no convencionales, con Hincha! propondrá un viaje interdisciplinario, una experiencia escénica que desafía una vez más sus propios límites creativos. Productora y creativo convertirán al Polo Cultural y Deportivo Saldías (Salguero y San Pedro de Jujuy, CABA) en un espacio-cancha que permitirá que el elenco y el público de todas las edades interactúen sumergidos en el universo pasional que impulsa a participar del fervor futbolero: el viaje emocional del hincha. En este nuevo espectáculo, el realizador, director y coreógrafo aéreo, redobla la apuesta, con propuestas en las que el espacio escénico quiebra fronteras que tradicionalmente marcan las posiciones que intérpretes y espectadores debían ocupar.

La utilización de escenarios no convencionales -aspecto que caracterizó desde sus inicios las obras de La Organización Negra-, el desplazamiento aéreo, el clima inmersivo y festivo, y la atmósfera multisensorial se verán potenciados, haciendo que la adrenalina de los partícipes y la pasión colectiva alcance un nuevo nivel. Aquí todo lo que anticipó sobre el estreno que se producirá el 25 de abril:

El punto de partida, según el creativo, fue "cómo el fútbol había dejado de ser solamente un deporte a pasar a ser casi un entretenimiento, algo que convoca más allá de su esencia deportiva. El entretenimiento tiene que ver con justamente con cautivar a la gente, unirla porque tienen algo en común y tiene que ver con pasarla bien, con generar un espacio de encuentro. Y la sorpresa. Lo que me interesó no era el fútbol en sí, sino el entorno. El personaje clave de todo esto, que es el hincha, es un ser inmenso en relación a los confines de este ser. Hay tantos hinchas como tipos de ser seres humanos. ¿Por qué puede pasar de ser el más a más apasionado, hermoso, cariñoso y dedicado al ser más oscuro, temible e incomprensible. Un ser que se despersonaliza, que deja toda su cultura, sus enseñanzas, sus nociones de humanidad y de civilización para pasar a ser un animal, una bestia. Y mi respuesta es que al ser humano, cuando lo llevás a un extremo tiene contradicciones de las cuales no puede volver. En este espectáculo tenés la pasión y la oscuridad de esos momentos más conflictivos. El hincha adquiere su composición como tal en un lugar compartido con conocidos y desconocido que tienen la misma vivencia. Es totalmente social y para mí es muy importante transmitir eso en el show".

Sobre el flamante vénue, vale la pena aclarar que tiene una ubicación particular, pero cómoda para acceder, ya que está en cercanías del MALBA, el Centro Costa Salguero, el Circuito KDT y el Shopping Paseo Alcorta, por lo que será fácil de acceder tanto en auto propio como en transporte público. Encontrá acá más info sobre las entradas.