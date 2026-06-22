El reencuentro real con los himnos de una década: se viene el festival Dimensión 90's

No se trata de un tributo ni de un ejercicio de nostalgia pasiva. La propuesta es un viaje en el tiempo directo y con los protagonistas reales en el escenario. El próximo 26 de junio, desde las 21 (inicio de shows a las 22), el Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA) se transformará en el epicentro de una época inolvidable con el Dimensión 90’s Festival. La noche contará con la conducción de BB Sanzo y un cierre intenso a cargo de DJ Aldo Haydar. El line-up es una verdadera ráfaga de clásicos: El Símbolo, La Zimbabwe, Diego Frenkel, Machito Ponce, King África, Twiggy, Leo García, Seducidas y Abandonadas, y una de las figuras más esperadas de las pistas: Jazzy Mel.

A las puertas de este gran reencuentro, el emblemático artista conversó con Vivo Perfil sobre la vigencia de sus canciones, la preparación de un show en el que promete sorpresas y lo que siente al ser señalado como el eslabón fundacional del género urbano en el Cono Sur: "Es como si estuviera metido adentro de un chart o de un ranking de los '90", confiesa entre risas sobre la experiencia de compartir camarines y escenario con sus colegas de la década.

Para esta cita especial, Jazzy Mel rebobinará el tiempo con una puesta fiel a su esencia: "Armé un segmento con bailarinas y las rutinas coreográficas que la gente ya conoce de memoria. Además, tengo preparada una sorpresa: vamos a hacer un featuring en vivo junto a uno de los artistas del festival". Por supuesto, adelanta que en la lista de temas no podrán faltar himnos generacionales como Fue amor o ¿Qué pasa?

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El revival digital y la bendición de la nueva escuela

Lejos de quedar encapsulada en el recuerdo, la música de los '90 experimenta hoy un fuerte renacimiento impulsado por plataformas que el artista observa con asombro y entusiasmo. "Hay un revival total, sobre todo en una generación joven que no vivió esa época. Lo veo muchísimo en los videos de TikTok; hay una cantidad impresionante de contenidos que usan canciones de los 80 y los 90, y eso las volvió a popularizar masivamente. Es fabuloso lo que pasa", analiza.

Al ser consultado sobre qué es de la vida de Jazzy Mel hoy, el músico responde desde un lugar de profunda gratitud y madurez artística: "Estoy feliz por el reconocimiento de la gente y también de los propios colegas -reflexiona-. Hoy la mayoría de los artistas urbanos nuevos me nombran en sus documentales como uno de los primeros de este lado del mundo. Es un momento hermoso porque, después de tantos años, uno a veces piensa que ya se olvidaron. Más allá del éxito de los temas, creo que lo más importante fue haber traído una ola nueva, haber sido el pionero que instaló el rap en la Argentina. Eso me lo reconocen los músicos de aquel momento, pero también los chicos de ahora, a los que mi música les llegó por comentarios de sus hermanos mayores o de sus padres".

Un ritual de diversión sana

A pesar del recambio generacional y de las nuevas plataformas de difusión, el cantante asegura que la esencia de su público permanece inalterable a lo largo del tiempo. "Sigue siendo el mismo de siempre: gente a la que le gusta pasarla bien en las fiestas, que va a bailar para divertirse sanamente y no con intenciones de levante o con otras posturas. Van a disfrutar de la música", diferencia, trazando una divertida línea entre su alter ego artístico y su vida cotidiana: "Jazzy Mel es buenísimo... yo, Mario, ya soy un villano, soy medio malo y tengo un montón de defectos", bromea.

Con la expectativa de que este festival sea apenas el puntapié inicial para generar nuevas fechas y encuentros masivos de la cultura pop noventera, Jazzy Mel se prepara para encender las coreografías y demostrar que el ritmo que cambió la música local sigue teniendo el control de la pista. Encontrá acá más info sobre las entradas.