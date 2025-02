Eugenia Guerty: "Notamos en la gente la necesidad de recibir un poco de empatía"

Eugenia Guerty es una actriz muy querida y respetada en nuestro país, La hemos visto en innumerables éxitos de la televisión, cine y teatro. Sus composiciones en El amor después del amor, Campeones de la vida, Culpables, Padre coraje o El maestro, por citar sólo algunos, fueron inolvidables para el gran público. Lo mismo que sus intervenciones en Agosto: Condado de Osage, La noche canta sus canciones o No me dejes así en teatro, así como sus intervenciones en No me rompan, Granizo, Güelcom o La suerte en tus manos, entre otros títulos cinematográficos. Hoy está protagonizando en Hasta Trilce (Av. Corrientes la producción que surgió del circuito oficial Cae la noche tropical, sobre el texto de Manuel Puig, y en marzo volverá con la aplaudida Tarascones.

Eugenia Gerty y Leonor Manso en Cae la noche tropical.

Criada en una familia de talentos, Eugenia es hermana de los guionistas Cecilia, Santiago y Marcela Guerty (actriz también), y del actor y director Pacho Guerty. Con una trayectoria laboral que la llevó a estar presente en los momentos culturales más importantes del país, conversamos con ella vía Zoom sobre esta actualidad en las tablas y esto es lo que contó:



Cae la noche tropical regresó a comienzos de este mes a la cartelera del off, se presenta en Hasta Trilce (Maza 177, CABA) los sábados a las 20. Allí comparte escena con Leonor Manso e Ingrid Pelicori. Es una pieza teatral entrañable que habla de los vínculos y los afectos, presentando a las hermanas Nidia y Luci, entretienen sus horas a través de los chismes sobre los amores de su vecina Silvia (Guerty). La puesta tiene versión escénica de Santiago Loza y Pablo Mes, y Leonor Manso tomó la dirección en este regreso que originalmente estuvo en manos de Pablo Messiez. Cuenta con producción ejecutiva y artística de Alejandra García, voces en off de Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería; colaboración artística de Patricio Binaghi, preparación física de Lucas Condró, música original de Carmen Baliero, diseño de iluminación de Rodolfo Eversdijk, de vestuario de Renata Schussheim y de escenografía de Mariana Tirantte. "Es una hermosa obra que nos encanta hacer. Encarno a una mujer sola, psicóloga, que tiene mal de amores. Es una obra que tiene mucha ternura, muy humana. Encontramos en el público una recepción mayor que en otros años en esta etapa de cooperativa; notamos en la gente la necesidad de sentir un poco de empatía", comentó. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Por su parte, la divertida Tarascones, volverá al Teatro Metropolitan el 2 de marzo con el elenco original, "porque nos encanta hacerla y decidimos que siempre que haya una oportunidad de estar las cuatro juntas, la aprovecharemos. Tarascones es nuestro refugio, nos volvemos a encontrar en nuestra zona de confort", reveló Eugenia en la charla. Aquí comparte el escenario con Alejandra Flechner, Paola Barrientos y Susana Pampín, con dirección de Ciro Zorzoli. La puesta en escena es de Cecilia Zuvialde, apoyada por la iluminación de Eli Sirlin y un vestuario de Magda Banach. Encontrá acá más info sobre las entradas.