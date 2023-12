Imanol Arias, Mercedes Morán y Carla Peterson comienzan a palpitar la temporada alta de teatro en Buenos Aires

Ya llegan anuncios de grandes estrenos en la cartelera teatral porteña una vez que finalice el verano. Por un lado la llega de Imanol Arias para hacer Mejor no Decirlo y por el otro el protagónico de Carla Peterson en Reverso. Ambas serán parte del repertorio que ofrecerá el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA), antes de comenzar el otoño. Veamos de qué se tratará cada una.

Escrita y dirigida por Matías Feldman y con Carla Peterson, Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi, Emilia Claudeville y Juan Isola como protagonistas, Reverso ¿qué es real y qué no? se estrenará el viernes 1 de marzo en la sala Pablo Picasso. En la trama, una mujer pasa una noche con su familia y los ex socios de su galería de arte. Cenan, ríen, discuten, comparten recuerdos de aventuras juntos, así como también ocultan sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual? Según los responsables, no sólo es una obra sobre el Metaverso y las nuevas tecnologías, sino que también es un texto acerca de los duelos que habla de cómo vivimos las pérdidas y cómo es el rol que juega la tecnología como plataforma donde exorcizamos nuestros dolores.

La puesta tendrá escenografía de Gonzalo Cordoba Estevez, iluminación de Ricardo Sica, vestuario de Mariana Seropian y producción general de Pierpaolo Olcese y Matías Feldman.

Por su parte Mercedes Morán e Imanol Arias actuarán por primera vez juntos, dirigidos por Claudio Tolcachir en Mejor no decirlo, que subirá al escenario la Sala Pablo Neruda por únicas 10 semanas a partir del 21 de marzo de 2024. Se trata de una comedia de Salomé Lelouch, con producción general de Pablo Kompel y funciones de miércoles a domingo.

Ella (Mercedes) y Él (Imanol) son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero qué sucedería si por una vez en la vida se plantearán decir todo, absolutamente todo? Todos nos veremos reflejados de alguna u otra manera en este texto, sobre todo a los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo. Cabe aclarar que, luego de concluida la temporada limitada en la Argentina, Mercedes e Imanol Arias presentarán la comedia en Madrid durante la temporada 2025, liderando así el intercambio teatral entre ambos países.