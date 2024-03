Juan Massimo: "Cantar una canción popular es estar exponiendo una obra de arte de tres minutos"

El viernes 29 de marzo, el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 722, CABA) recibirá a un tanguero muy especial. A partir de las 21 se presentará Juan Massimo con orquesta, para hacer las canciones de su último disco Orillero y, según reveló en una entrevista exclusiva, también clásicos del cancionero tanguero y del rock.Con la compañía del sexteto dirigido por Quena Taborda (bandoneón, arreglos y dirección musical), Astrid Motura (cello), Sebastián Zambrana (guitarra), Ariel Azcarate (piano), Bucky Arcella (bajo) y Carlos Cavagnaro (batería), Massimo dice que hay que seguir componiendo tanto para dejarles a las generaciones futuras los hechos de este tiempo.

En su juventud formó parte de la ola del rock nacional, hasta que a los 21 años conoció el tango y quedó fascinado por ese ritmo, cantándolo y ejecutándolo junto a distintas formaciones musicales. Pero su vida lo llevó por otro lado y hace poco tiempo retomó el amor por el 2 x 4, volviendo a abrazar ese ritmo que tanto lo apasionó al punto que conmueve por su interpretación y expresividad: “Un nuevo disco, para un artista, es volver a elevarse a la exposición pública, en su máximo nivel. Ponemos a consideración del público todo el trabajo, ideas, decisiones, idas y vueltas, tiempo requerido, y por sobre todo eso -¿por qué no decirlo?-, nuestro ego vulnerable y expuesto. Pero no sólo eso, también esperamos la aprobación y, si es posible, los halagos. Presentar las canciones en vivo tiene un plus adrenalínico importante. Y, como en cada show, trato de brindar la mejor interpretación, para que los espectadores se quedaran con algo de cada una de estas las canciones populares”, expresó Juan. Y ésto es lo que agregó:



Con temas de su autoría, así como de Eladia Blázquez, Homero Manzi, las duplas Ferrer/Piazzolla y Castillo/ Piana, y muchos otros espectaculares compositores y letristas de nuestro país integran el repertorio. En los temas propios reveló que trata "de dejar una pequeña huella de lo que es Buenos Aires hoy y con un sonido actualizado", reconociendo que la fecha y el lugar del show son muy importantes para él como artista. Y seguramente para el público también. Encontrá acá más info sobre las entradas.