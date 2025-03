Para Gabriel Moss nunca es tarde y por eso anticipa su nuevo disco con un show en abril

“A dos años de cumplir los 70, tengo más ganas que nunca de enfrentar nuevos desafíos", reveló el cantautor Gabriel Moss, quien se presentará el 13 de abril en Borges1975 (Borges 1975, CABA) para hacer las canciones de su disco Entre sueños y anticipar los temas del segundo, que saldrá este año. Entre los ritmos que elige para interpretar están la balada, que es su esencia, pero también el rap y el reggaetón. Es que Moss sabe que la vida hay que disfrutarla y se anima a imponerse nuevos desafíos. Por eso, durante la pandemia, decidió sumar un poco de música a su carrera profesional que nada tiene que ver con los soles y los bemoles.

Moss en un videoclip con Adriana Salgueiro.

Una noche tuvo un sueño muy vívido: en él Sandro le dictaba la letra y la melodía de una canción. Así fue como compuso por primera vez. Y si bien había coqueteado con el piano cuando era joven, nunca imaginó que pasados los 60 se iba a sentir cautivado por melodías y armonías. Con el paso del tiempo fueron surgiendo, una tras otra, sus canciones que terminaron siendo parte de su primer disco, Entre sueños. “Nunca es tarde para empezar algo nuevo. La vida puede ser más corta de lo que uno desea, por eso no hay que perder tiempo y animarse. Por suerte tengo a mi lado a una mujer que me anima y que tampoco le teme a los desafíos. Y si bien los dos tenemos profesiones alejadas de la música, compartimos las ganas y las energías para descubrir nuevos mundos. Así me lancé a esta maravillosa aventura” que tendrá un show en abril..

Aprovechamos para charlar vía Zoom con el cantautor y ésto es lo que anticipó de esta presentación porteña:



Creativo, inquieto y curioso, Ganbriel Moss siempre va por más. La cita para escucharlo en vivo será el 13 de abril en Borges1975 y acá podés encontrar más info sobre las entradas.