Protocolos: cuando el "deber ser" choca con la condición humana

Hay palabras que, de tanto repetirse, terminan por definir una época. En la Buenos Aires actual, esa palabra para Alejandro Stilman es "protocolo". Periodista de larga trayectoria devenido en dramaturgo, considera que el término no es sólo una normativa administrativa, sino un disparador creativo que encontró caminando por las calles de su barrio, en las inmediaciones del Congreso Nacional: "Soy vecino de la zona, por lo tanto estoy familiarizado con el escenario central de esta palabra que se institucionalizó: el protocolo", explica Stilman. La chispa se encendió en un diálogo cotidiano con un efectivo policial que, ante una pregunta ingenua sobre por qué no se podía circular, respondió con la frase que da título a la obra: "Es el protocolo, señor".

La obra, protagonizada por Gerardo Martínez y Ernesto Ocampo Ríos, se divide en dos actos que funcionan como fractales de una misma lógica institucional. En el primero, un efectivo antidisturbios es sometido a un examen psicotécnico tras abandonar operativos; en el segundo, dos agentes de inteligencia se enfrentan a un riesgo imprevisto por la filtración de un "topo".

Stilman se obsesionó con esa imagen hiperrealista de los efectivos que parecen estatuas congeladas tras el policarbonato de sus escudos, mientras a pocos milímetros son increpados por ciudadanos que podrían ser sus propios vecinos. "¿Qué pasa por la cabeza de esos sujetos congelados en sus poses? ¿Cómo se relacionan con su barrio después de quitarse la coraza?", se pregunta el autor. Aquí la entrevista completa:

Para el director, el pasaje del periodismo a la ficción fue un proceso natural de "impregnar la mirada de realidad". Aunque la obra vuela hacia la fantasía y el absurdo, mantiene un anclaje emocional fuerte con la coyuntura. "No hay una postura de buenos y malos, aunque el mal anide en algunos más que en otros", señala sobre la construcción de sus personajes, a quienes abordó con una "rigurosidad emocional" que evita los clichés.

El enigma de la coraza

Stilman compara la transformación de los personajes con una vieja publicidad alertando por el consumo de drogas o incluso con la distopía de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Es el enigma del hombre común que se levanta, toma la leche que le preparó su madre y, acto seguido, se enfunda en un equipo de Robocop para ir a reprimir. La puesta promete ser un espejo, a veces nítido y otras deformado, de una sociedad donde las normas intentan evitar un caos que parece estar siempre a flor de piel. Con un equipo comprometido y un pulso escénico que transita entre la tragedia y la comedia, Protocolos invita a un público de todas las edades a descular qué hay detrás de las órdenes que se cumplen sin entender.

Con funciones los viernes marzo y abril a las 22, a partir del estreno el 6 de marzo, en el Complejo Teatral Itaca (Humahuaca 4027, CABA), la puesta tiene asistencia de dirección de Ailen Rosales, y asistencia general y luces de Brisa Libertad Hunglinger. Encontrá acá más info sobre las entradas.