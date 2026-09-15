Stray Kids debutó en la Argentina entregando un formato de festival a pura alegría y KPop

En un ambiente tranquilo pese a la cantidad de asistentes, el Hipódromo de San Isidro recibió al K-pop con sucesivos shows de Cocho, K4OS, Nexz y la esperada primera presentación en el país de Stray Kids.

Las argentinas del cuarteto femenino K4OS, que cantan en español e inglés, se lucieron en su primer show multitudinario, hecho que se sumó a la emoción de sus integrantes, desde ya fanáticas del Kpop. Las chicas hicieron todos sus temas conocidos, desde Oops Baby a Mente en Blanco, y también Berlín. Con fans propios entre el público y el apoyo de la audiencia, brindaron un espectáculo de 40 minutos.

A continuación fue el turno de Nexz, el sexteto japonés que está acompañando a los Stray Kids en Bogotá, Buenos Aires y México. Conformados como el clásico grupo del género convocante en el Hipódromo sanisidrense, bailaron todos sus temas, cantaron, se presentaron y cuando terminaron, en lugar de irse se quedaron un ratito más para volver a hacer Sausin, su canción más conocida, a capella, con todo el público gritando, bailando y aplaudiéndolos. Ibcluso uno de sus integrantes intentó hablar en español, cosa que hizo, ganándose el corazón de los espectadores.

El plato fuerte de la noche

Y le llegó el turno a Stray Kids, una banda distinta para lo que es el KPop, ya que esta agrupación coreana se presenta con músicos en vivo, y brindó un gran show. Al ser modo festival, cantaron todos sus temas conocidos pero, a diferencia de otro tipo de conciertos del género, no frenaron a hablar mucho como la gente. Lo sorprente fue que entraron desde abajo del escenario, a plena vista de los espectadores, subieron a la tarima y así cantaron su primera canción, sorprendiendo al público local. A su vez se vio abrumados a los Stray por todo el amor que les brindaron apernas salieron Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N al escenario de San Isidro..

En esta presentación sumaron una versión especial para hacer pogo que todo el público, contento, aceptó sumarse. Para comunicarse con el público además usaron una traductora aunque los integrantes de Stray Kids intentaron decir algo en castellano y tomaron la frase se aprendieron, "¡Qué locura!", que decían una y otra vez con mucho humor.

Por más que la mayoría de sus canciones, como buena banda de KPop, tienen coreografía, no las interpretaron bailando a todas. El último tema que sacaron, This &That, comenzó con el líder Bang Chan diciendo las frases iniciciales y, para su sorpresa, todos empezaron a cantar, así que los hizo repetirl la acción un par de veces hasta que comenzaron a hacer el tema con su coreografía. Hubo momentos muy cálidos cuando dos integrantes de la agrupación coreana bajaron del escenario y se acercaron a los espectadores, tocándole la mano a algunos de ellos.

Hicieron canciones con mucha carga energética, una detrás de otra, pero no se les notó ningún momento que se estuvieran casados. Al contrario, parecía que querían seguir porque el público argentino tiene una gran energía arrasadora, algo que se sintió mucho en este primer show de Stray Kids.

Lo sorprendente fue que se despidieron varias veces del público: se iban, volvían, hacían dos temas, se iban volvían y hacían otros dos temas, como si no quisieran terminar el priner concierto brindado en las antípodas de Corea del Sur. Incluso repitieron canciones, como Chic Chic Boom, con la que se despidieron definitivamente.

El show de Stray Kids fue un festival, precedido por otras bandas interesantes. El número principal de la noche se presentó duranta una hora y media, encantando a un hipódromo colmado en el que sobresalía la presencia de muchos niños acompañados por sus padres. Sin dudas para ellos fue su primer concierto.

Hoy vuelven al Hipódromo de San Isidro para repetir la presentación y, una vez más, robarse el corazón de los argentinos. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Informe: Aldana Córdoba.