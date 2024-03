Suar, Dupláa, Fonzi, Vicuña y Siciliani estrenarán los grandes éxitos del teatro porteño

Adrián Suar, Nancy Dupláa, Gastón Chocchiarale y Tomás Fonzi son algunos de los importantes nombres que, entre marzo, abril y mayo, volverán a la cartelera porteña con puestas espectaculares, historias que harán reír y pensar, y que seguramente se mantendrán en la atención del público durante todo el año. Aquí el detalle de cada una:



Comienzo

Desde el 29 de marzo, el Teatro Picadero (Pje. E.S. Discépolo 1857, CABA), será la sede de la puesta de Comienzo, del dramaturgo británico David Eldridge. Estará protagonizada por Vanesa González y Gastón Cocchiarale, dirigidos por Daniel Veronese y con producción de Sebastián Blutrach. “Tengo 38 años y he sido sensible toda mi vida, Danny”, dice Laura. Esta noche, sin embargo, podría ser diferente. La nueva obra de David Eldridge es una meditación irónica, divertida y conmovedora sobre la soledad, esa vergüenza privada de no estar en pareja en la era de Tinder y de alardear fraudulentamente en las redes sociales. Escrita con profundidad, humor, compasión y un agudo sentido del ridículo, la pieza se desarrolla inmediatamente después de la fiesta de inauguración del departamento de Laura. Se presentará los sábados a las 22 y domingos a las 18. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Exit

Nancy Dupláa regresa la teatro en una comedia desopilante con dirección y adaptación de Corina Fiorillo sobre un texto de Agustí Franch, y producción general de Tomás Rottemberg. Teje una trama hilarante, donde el humor se convierte en el protagonista. Un trío actoral excepcional que se complementa con Juan Pablo Geretto y Fernanda Metilli, no solo hará reír, sino que también invitará a reflexionar sobre situaciones cotidianas que todos vivimos alguna vez. Una combinación perfecta de talento actoral, ingenio y una puesta en escena que convierte a los objetos y al espacio en cómplices de esta explosión de humor.

En su primer día de trabajo como directora de Recursos Humanos, Lidia (Dupláa) enfrenta un enorme desafío, del que depende su futuro profesional. Manu (Geretto) y Maite (Metilli) son dos empleados de la compañía que llegan dispuestos a ayudarla… o a complicarle las cosas. El diseño de escenografía es de Lula Rojo, el de vestuario de Romina Giangreco, el de iluminación de Ricardo Sica. Desde el 10 de abril, tendrá funciones de miércoles a viernes a las 20.30, sábados a las 20 hs y 22, y domingos a las 20, en el Multiteatro Comamafi (Av. Corrientes 1283, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Pequeños grandes momentos

Desde el lunes 15 de abril, Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283, CABA) recibirá a la comedia dramática basada en la popular serie "Tiny Little Things", protagonizada por Tomás Fonzi, Sabrina Garciarena, Malena Sánchez y Michel Noher, bajo la dirección de Dalia Elnecavé. Aclamada en Broadway y en México, en una producción de Valentina Berger y Morris Gilbert. Nia Vardalos (conocida por su personaje en Mi Gran Casamiento Griego) adaptó este texto al teatro y se transformó en un rotundo éxito.

Preguntas que nunca hicimos, respuestas que jamás llegaron, secretos ancestrales, anhelos, sueños rotos. Y la profunda convicción de que compartiendo con otros todo es más fácil y siempre hay un hermoso lugar detrás del arco iris. Esta profunda obra llega al corazón del público a través de la empatía y la reflexión en una entrañable experiencia grupal que nos recuerda la importancia de estar atentos y apreciar los pequeños pero grandes momentos de la vida. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Felicidades

El 16 de mayo llegará el Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960, CABA), en esta obra los personajes encarnados por Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem se verán envueltos en una fiesta en la que todo puede salir mal. Con texto y puesta en escena de Mariano Pensotti y dirección general de Daniel Veronese. La trama gira en torno a Julián (Suar) y Felicitas (Siciliani), una pareja de exitosos abogados. Hoy es el cumpleaños de ella y él está a cargo de organizar la fiesta pero repite errores catastróficos que comete año tras año. Inesperadamente, la posibilidad de separarse se instala entre ellos. Quizás no ayude demasiado que una vieja amiga del secundario de ella (Aruzzi) y su excéntrico novio (Vicuña) se presenten sin ser invitados, ni que por error Julián haya contratado a un médium (Menahem) para amenizar la fiesta, ni que la casa donde viven parezca súbitamente tener vida propia. A lo largo de una noche frenética van a tener que librarse de mentiras, legados familiares y decidir si quieren seguir juntos o no. ¿Es posible lograr ser felices antes de que sea demasiado tarde? El diseño de la escenografía es de Mariana Tirantte, de vestuario de Sofía Di Nuncio, de luces de Matías Sendón, de sonido de Gastón Briski y la música original de Diego Vainer. Encontrá acá más info sobre las entradas.