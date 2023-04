¿Tenés ganas de ir a un recital?: aquí 4 shows para los próximos días

La música es el alimento del alma, no importa el género siempre que te guste. Por eso vamos de Queen a Carlos Vives, pasando por shows eminentemente instrumentales y un poco de rock and roll que tanta falta nos hace. Aquí las novedades:

Marc Martel tributa a Queen

Marc Martel vuelve a la Argentina con su nuevo show One Vision of Queen y se presenta este domingo 30 de abril nada menos que en el Luna Park (Madero 460, CABA). El fue la voz de la multipremiada película Bohemian Rhapsody, interpretará los mejores éxitos de la gran banda británica. Con shows agotados en toda su gira mundial (Europa, Centro y Sudamérica, África y Nueva Zelanda), este canadiense se hizo popular en YouTube por imitar la voz de Freddie Mercury, lo que le abrió las puertas en importantes espacios de TV como “The Ellen DeGeneres Show” y una destacada presentación en American Idol junto a Brian May y Roger Taylor. Fue así que en 2018 recibió la propuesta para ser la voz de Freddie en el largometraje biográfico, donde grabó la base de la mayoría de canciones, a las que se le añadieron partes originales cantadas por Mercury. En 2021 sacó un álbum de covers de Queen, “Thunderbolt & Lightning” que ahora nos traerá en vivo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Trotsky Vengarán presenta nuevo disco

La banda uruguaya presenta su 13º disco de estudio "Todo está por pasar" para celebrar sus más de 30 años de carrera. Esta placa los encuentra con sus raíces intactas en el punk rock, en una época en que las mayores figuras de la música urbana coquetean con las guitarras filosas y contundentes. Por primera vez en su carrera, el cuarteto deja ver su gusto por el rock de los '80. Si gira de verano-otoño 2023 ya ha recorrido gran parte de Uruguay (La Paloma, Flores, Atlántida, Punta del Este, Santa Rosa, Cerro Largo, Treinta y Tres, etc.) y su próxima parada es en Cosquín Rock de Montevideo el 21 de abril, previo a su show en Buenos Aires el 13 de mayo en El Teatrito (Sarmiento 1752, CABA), donde presentarán canciones del nuevo disco más los clásicos de su carrera.

A pesar del reconocimiento que ha logrado en todos estos años, sigue siendo una banda independiente y autogestionada, condición que no les ha impedido obtener varios discos de oro y platino gracias a su constante e ininterrumpido trabajo. Han girado por varios países de Latinoamérica, mostrando su música en Paraguay, México, Chile, Argentina y Colombia, siendo este último el lugar elegido para registrar su disco en vivo "Una noche de rock en Medallo", grabado durante un concierto en Medellín y en el que se refleja la energía y el ambiente festivo que genera Trotsky en sus espectáculos. Encontrá acá más indo sobre las entradas.

Dancing Mood vuelve a La Plata

El sábado 6 mayo, a las 20, se presentan en el Teatro Ópera La Plata (Calle 58 N° 770) para poner a bailar a toda la ciudad con un sonido que se va solidificando cada vez más al pasar los años, apostando a su estilo instrumental que lo diferenció de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional. Los años pasan, muchas bandas también, pero Dancing Mood sigue firme apostando a un estilo diferente que supo ganarse su lugar, llegando este año a cumplir 23 en la escena del under y manteniéndose 100 % independientes dirigidos por el trompetista, productor y arreglador Hugo Lobo, su fundador. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Carlos Vives

El adorable Carlos Vives vuelve a cantar en nuestro país y lo hará el 3 de junio en el Movistar Arena (Humbodt 450, CABA). Uno de los artistas fundamentales de la música latina, multipremiado y reconocido a nivel global, se encuentra cumpliendo tres décadas de carrera artística y para celebrarlo “El Tour de los 30” que lo traerá bien cerca del público argentino. Con más de 20 discos en su haber, un sinfín de colaboraciones con las estrellas más importantes de la escena internacional, miles de shows, un trabajo social, humanitario y educativo que a cruzado fronteras, y un protagónico en la serie de Disney + El club de los Graves (foto arriba), Vives demuestra que es tan multifacético como sus canciones, convirtiéndose en un ícono global con una carrera legendaria. Encontrá acá más info sobre las entradas.