This is Michael llega a la Argentina para emocionar a los fans de Jackson

Michael Jackson dejó un legado musical inolvidable que aún hoy, a 14 años de su muerte, sigue atrayendo con los ritmos y pasos de baile icónicos que todos imitan. En el momento de su desaparición física estaba preparando una gira internacional de la mano del coreógrafo y director Kenny Ortega. Esa gira quedó trunca pero hay un artista que recreó cada gesto, cada pose, cada tono de esos temas que pertenecen al cancionero internacional. Se llama Lenny Jay y es el protagonista de un espectáculo de nivel internacional que llegará a nuestro país a fin de año.

This is Michael llegará el 17 de diciembre al Estadio Luna Park (Av. Madero 420, CABA) para rendir homenaje al Rey del Pop y promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical. Particularmente Lenny Jay encarnó al cantante durante varias temporadas en un exitoso musical europeo, a partir del cual recibió halagos de la propia familia Jackson. Su increíble parecido, físico y vocal convierten a este espectáculo en una experiencia única ya que captura la esencia de Michael Jackson y su música icónica, invitando a los espectadores a viajar a través de más de dos horas de clásicos, incluyendo Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, en un espectáculo que le hace honores al artista más exitoso de todos los tiempos.

Además, la propuesta del 17 de diciembre redobla la apuesta pues contará con la participación de Jennifer Batten, guitarrista original de Jackson. Su virtuosismo en con el instrumento ha sido una parte integral de los conciertos del artista fallecido y su contribución al espectáculo promete llevar la autenticidad de la experiencia a un nivel superior.

Para los amantes de la música de Michael Jackson. y para aquellos que desean revivir sus momentos más emblemáticos, This is Michael será una cita imperdible. Encontrá acá más info sobre las entradas.