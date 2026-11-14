Alemania y el deseo de romperlo todo

Nostalgia, demolición y desencanto con la democracia: el Estudio de Leipzig sobre Autoritarismo 2026 muestra el terreno sobre el que crece la AfD (Alternativa para Alemania).

“Solo habrá futuro si por fin se hace limpieza total en la sociedad.” Más de la mitad de los alemanes está de acuerdo con esta frase, al menos en parte. Seis de cada diez coinciden, total o parcialmente, en que hace falta “algo radical” para cambiar el estado de las cosas, y más de un tercio no rechaza que “todo tiene que romperse para que surja algo nuevo”.

Los datos provienen del Estudio de Leipzig sobre Autoritarismo 2026, presentado el 11 de noviembre en Berlín. Desde 2002, un equipo de la Universidad de Leipzig mide cada dos años, con entrevistas personales, la extensión de las actitudes autoritarias y de extrema derecha en Alemania. Es considerado el estudio más serio y confiable sobre la deriva autoritaria del país.

Esta edición trae una novedad. Por primera vez, los investigadores midieron dos deseos que hasta ahora solo se intuían: la nostalgia de un pasado idealizado y lo que llaman la “apocalipsis activista”, la convicción de que lo existente debe ser destruido para que llegue algo mejor. El subtítulo del libro lo resume: “Nostalgia del pasado y redención por la destrucción”.

Las dos huidas del presente van en direcciones opuestas, pero se parecen. La nostalgia pone el paraíso atrás: el 43 por ciento dice extrañar “la época en que los políticos se ocupaban de la gente como yo”. La apocalipsis lo pone adelante, del otro lado de la destrucción. Las dos prometen que se terminen los sufrimientos y también las contradicciones, y las dos necesitan un culpable. El estudio muestra que el deseo de demolición alimenta el antisemitismo: toda redención frustrada busca al enemigo que la impidió.

La AfD y "destruir lo existente"

Ahí aparece la AfD. “Su negocio es la apocalipsis”, escriben los autores. El partido recoge votos donde se cruzan las dos fantasías. Más de uno de cada cinco de sus simpatizantes desea abiertamente una política que destruya lo existente, y cuanto más nostálgico es un votante, más probable es que la elija. Pero la AfD no puede traer de vuelta los años cincuenta ni fundar un mundo nuevo. Solo ofrece descargar la rabia acumulada, y descargarse no equivale a la redención que se anhela.

Alice Weidel, una de las figuras principales de la AfD y la extrema derecha alemana. (FOTO AFP)

El estudio registra además que las actitudes de extrema derecha crecieron por segunda vez consecutiva. El apoyo a una dictadura de derecha, que venía bajando desde 2002, subió del 3,1 al 4,2 por ciento. El 6,9 por ciento de los encuestados tiene una visión del mundo de extrema derecha cerrada, y ese grupo vota cada vez más: hace seis años acudía a las urnas cerca del 55 por ciento; hoy, casi el 70.

Decepcionados de la democracia

El suelo sobre el que crece todo esto es la decepción con la democracia. Casi nueve de cada diez alemanes la aprueban como idea, el 65 por ciento la aprueba tal como la define la Constitución y apenas un tercio está conforme con cómo funciona en la práctica. En el Este, solo uno de cada cinco. Casi la mitad acepta, total o parcialmente, que Alemania necesita “un único partido fuerte que encarne a la comunidad del pueblo”.

El título del estudio cita a Brecht: “La resistible ascensión de Arturo Ui”. Brecht eligió la palabra poco habitual “aufhaltsam”, detenible, contra el lugar común de lo imparable, “unaufhaltsam”. El ascenso del nazismo pudo haberse detenido. Los investigadores sostienen que el autoritarismo de hoy también puede detenerse, siempre que la democracia no se limite a defender lo que ya existe y se proponga cumplir lo que todavía promete.

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* Guillermo Atlas es periodista, sociólogo y ensayista argentino radicado en Frankfurt. Colabora habitualmente con Nueva Sión, Raíces y JAd, entre otras publicaciones. Sus textos abordan filosofía política, cultura europea contemporánea y el debate de ideas en el mundo de habla hispana.