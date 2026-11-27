La Argentina discute cómo conseguir dólares, pero rara vez se pregunta quién cobra por transportar aquello que exporta. Celebra el aumento de sus ventas al exterior, mientras acepta como un dato de la naturaleza que buena parte del negocio de llevarlas a destino quede en otras manos.

El problema excede al flete. Quién dispone de buques y sostiene servicios regulares puede negociar escalas, frecuencias y condiciones de transporte.

Quien depende de la oferta ajena tiene menos opciones cuando suben las tarifas, se interrumpe una ruta o los armadores reasignan sus buques a mercados más rentables.

Manuel Belgrano comprendió esa relación antes de que existiera la Argentina como Estado independiente. Una frase que se le atribuye advierte que “una nación que deja hacer por otra una navegación que puede hacer por sí misma compromete su futuro y el bienestar de su pueblo”.

Su actuación en el Consulado ofrece un respaldo concreto a esa idea. Promovió una escuela de náutica, impulsó el desarrollo de los puertos y propuso que una compañía exportadora contara con buques propios. Para Belgrano, producir, transportar y formar a quienes debían navegar eran partes de una misma política económica.

La lección de un país sin litoral marítimo

​Parag Khanna llama conectografía a una forma de leer el poder a partir de las redes que vinculan territorios y mercados, vinculando infraestructuras y cadenas de suministro. Aplicada al caso argentino, obliga a mirar el Paraná, el Río de la Plata y el litoral marítimo como una red continua. Una barcaza, un puerto de transferencia y un buque de ultramar son eslabones del mismo recorrido. La Argentina puede producir la carga y aportar buena parte de la infraestructura fluvial, pero su participación en el negocio termina donde deja de prestar el servicio.

Paraguay entendió esa lógica. Sin litoral marítimo, desarrolló la mayor flota fluvial de la región. Según la Organización Mundial del Comercio, en 2024 contaba con más de 3.000 barcazas y cerca de 350 remolcadores de empuje. El 97% de las embarcaciones que prestaban servicios de carga en la Hidrovía Paraguay–Paraná llevaba pabellón paraguayo, según los datos oficiales recogidos por la OMC.

Un estudio de factibilidad publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas paraguayo estimó en unos US$800 millones anuales la facturación del sector por fletes. Esa cifra corresponde a ingresos brutos. La entrada de divisas se produce cuando sus armadores cobran por transportar carga de clientes del exterior, y la flota también permite que parte del gasto de los exportadores paraguayos remunere servicios prestados por empresas del país.

La enseñanza paraguaya es más exigente que cualquier arenga sobre el pabellón. Un país mediterráneo convirtió su necesidad de llegar al océano en una industria de servicios. La Argentina, con la Hidrovía y un extenso litoral marítimo, todavía debe demostrar que puede sostener un cabotaje regular entre sus propios puertos y participar de manera competitiva en el transporte de sus exportaciones.

Del Paraná a la Antártida

La misma lógica se extiende al Atlántico Sur. Un servicio regular entre el Río de la Plata y los puertos patagónicos daría a las economías del sur otra opción para abastecerse y sacar su producción. En Tierra del Fuego, la capacidad de prestar servicios portuarios, reparar buques y organizar relevos y abastecimiento puede convertir la cercanía a la Antártida en una ventaja económica y científica. La conexión bioceánica, a través del estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, y de las rutas australes por el pasaje de Drake, exige cooperación con Chile y puertos argentinos capaces de ofrecer servicios confiables a quienes navegan esas aguas.

Malvinas forma parte de esa ecuación. La presencia británica en las islas tiene una dimensión logística que también cuenta en el ejercicio cotidiano del poder. La política argentina de recuperación por medios pacíficos gana consistencia cuando el país sostiene sus puertos australes, su actividad científica y una presencia marítima regular en el Atlántico Sur. Abastecer nuestras bases antárticas, apoyar campañas de investigación y atender emergencias son tareas que requieren continuidad, tripulaciones experimentadas y buques adecuados a cada servicio.

Allí reside el valor dual de la marina mercante. En paz mueve alimentos, combustibles y equipos, integra mercados y sostiene empleo. Ante un desastre o una interrupción comercial, puede asegurar abastecimientos y contribuir a evacuaciones. En guerra, el transporte marítimo civil puede contribuir a la continuidad económica y al sostenimiento logístico del Estado, conforme al derecho aplicable. Esa disponibilidad se construye en paz. Un contrato de emergencia puede conseguir un buque. Difícilmente consiga, en el mismo plazo, la experiencia de sus tripulaciones y toda la red de mantenimiento y servicios que lo mantiene operativo.

El falso nacionalismo que dejó a los astilleros sin trabajo

​La autocrítica empieza por las conducciones políticas que confundieron la defensa de la industria naval con la administración de sus estructuras. Hubo gobiernos que prometieron reactivarla sin dar continuidad a los pedidos, al financiamiento ni a la política de transporte que debía generar demanda.

También hubo dirigencias sindicales que privilegiaron el control de sus espacios de poder y la preservación de arreglos internos aun cuando se deterioraban la productividad, los plazos de entrega y las perspectivas de empleo. La responsabilidad recae en quienes condujeron ese proceso. Sus consecuencias las pagaron los trabajadores, los proveedores y los jóvenes que ya no encontraron dónde aprender el oficio.

Ese fue el falso nacionalismo. Se invocó la soberanía para justificar decisiones que protegían intereses espurios de corto plazo y, en los hechos, dejaban al país cada vez más dependiente de buques y servicios extranjeros. La pérdida de autonomía también se mide en los meses que lleva conseguir un turno de reparación, en los especialistas que se jubilan sin formar reemplazos y en los contratos que un astillero deja de ganar porque ya nadie confía en su fecha de entrega. Bajo esas prácticas, la recomposición es inviable.

La Argentina conserva capacidades a partir de las cuales puede reconstruir. Río Santiago, en Ensenada, tiene infraestructura y experiencia de construcción naval. El Complejo Industrial Naval Argentino, que reúne a Tandanor y al Astillero Almirante Storni, cuenta con experiencia en reparaciones y modernizaciones complejas. La reconstrucción del rompehielos Almirante Irízar muestra el alcance técnico que puede reunir ese complejo cuando existe un proyecto definido.

El desafío industrial es convertir esa capacidad en trabajo sostenido. Barcazas, remolcadores, buques de cabotaje y servicios de reparación ofrecen un punto de partida, siempre que haya demanda comprobable, crédito compatible con los plazos navales y contratos que obliguen a cumplir costos y entregas.

La contradicción más visible está dentro del propio Estado. Por medio de la Armada, la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano” forma oficiales mercantes de cubierta y de máquinas.

Al mismo tiempo, las decisiones de otras áreas del Estado parecen empujar al cierre de las fuentes de trabajo en las que esos oficiales deberían embarcarse y adquirir experiencia. El episodio del DNU 340/2025, que intentó cambiar por vía de excepción las reglas de la actividad y terminó en el rechazo de ambas cámaras, exhibió esa falta de rumbo.

Para un armador que debe decidir una inversión a veinte años y para un joven que elige su profesión, la inestabilidad tiene consecuencias inmediatas.

Una política marítima se puede juzgar con preguntas concretas. ¿Cuántos servicios regulares somos capaces de sostener? ¿Cuánto flete pueden facturar nuestros armadores? ¿Cuántos buques entregan y reparan nuestros astilleros en los plazos pactados? ¿Dónde embarcan los oficiales que formamos?

Belgrano ya había unido esas preguntas. Más de dos siglos después, seguimos formando a quienes pueden navegar y produciendo lo que hay que transportar. Nos falta decidir cuánto de ese recorrido estamos dispuestos a hacer por cuenta propia.

El 25 de noviembre, Día de la Marina Mercante Argentina y aniversario de la Escuela Nacional de Náutica fundada por iniciativa de Belgrano, se honra a los marinos mercantes que en 1982 pusieron sus buques, su oficio y sus vidas al servicio de la Patria. Navegaron hacia Malvinas bajo fuego enemigo, llevaron abastecimientos y compartieron la suerte de quienes combatían en las islas.

Algunos no regresaron. Su coraje nos obliga a algo más que a recordarlos cada noviembre. Nos obliga a reconstruir la capacidad de navegar por nuestros propios medios y a darles una cubierta bajo pabellón argentino a los oficiales que hoy formamos.

A los hombres que en la hora más difícil zarparon rumbo a Malvinas, la Argentina les debe memoria. A las generaciones que vienen les debe una flota.

*Teniente General (R), ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas