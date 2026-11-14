Argentina religiosa

Según informó este año el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina (UBA), aproximadamente el 77% de los argentinos son creyentes.

El catolicismo es mayoritario (57,7%). El siguiente grupo con mayor porcentaje es el de los que no tienen afiliación religiosa alguna (22,4%). Siguen los evangélicos (17,4%), mormones (0,5%), africanistas (0,5%), islam (0,3%) y judaísmo (0,2%).

Movilidad religiosa. La filiación católica cayó del 76,5% en 2008 al 57,5% en 2026. Los otros grupos religiosos que tuvieron movilidad, aunque positiva, fueron el de evangélicos y el de no religiosos. Si se toma en cuenta que el resto de religiones se mantuvieron en el mismo porcentaje de adeptos desde 2008 a 2026, se puede concluir, de acuerdo a los datos, que la no filiación religiosa y el evangelismo ganaron lugar respecto al catolicismo.

Miremos lo siguiente: de 76,5% (2008) de católicos al porcentaje actual de 57,5 hay exactamente 19 puntos porcentuales de diferencia. La no filiación religiosa (personas que no se identifican con ninguna religión) pasó de 11,3% en 2008 a 22,4% en 2026: un 11,1% de diferencia. El porcentaje de evangélicos pasó de 9,0% en 2008 a 17.4% en 2026, lo que equivale a 8,4% de diferencia.

El Papa León XIV, Misa en la Basílica de Luján | Crédito: AFP

Si se suma el 8,4% de nuevos evangélicos y el 11,1% de nuevos no-religiosos, el total es de 19,5%; es decir, la exacta misma cantidad de porcentaje que perdió el catolicismo. Podría concluirse, entonces, que el porcentaje perdido de católicos puede haberse transformado en una población evangélica o no religiosa. Claro está: esto no es posible de identificar con exactitud, pero llama la atención que los números cierren tan puntillosamente.

La explicación del cambio. El cambio demográfico fue gradual. No hubo un año en el que la caída haya sido abrupta, por lo que no se puede atribuir la modificación a un solo evento en particular. Sin embargo, algunos eventos a lo largo de estas décadas pueden haber tenido peso.

La consultora Gallup realizó diversos informes sobre religión y en uno de ellos (2002) concluyó que la mayoría de católicos creían que “la gestión” de los escándalos de abusos sexuales fue mala, y que esa impresión podía resultar en un alejamiento de la religión. Entre un 30% y 40% de los católicos encuestados ahora creían menos probable aportar económicamente a la comunidad, además de haber identificado una caída en la asistencia a misa.

Por el lado de los no religiosos, la juventud tiene un peso importante. Si bien la mayoría de argentinos entre 18 a 29 años son católicos, el 24,7% de los jóvenes no se identifica con ninguna religión, lo cual contrasta con el grupo de 45 a 64 años, en el que los no religiosos significan el 13,7% del total, y el 7,7% en el grupo de 65 años o más (CONICET).

Además, hace sentido que el catolicismo tenga más movilidad frente a otras religiones, como el judaísmo o el islam, en las que no es necesario realizar ninguna acción para ser formalmente parte de la comunidad religiosa, como sí requiere el bautismo. En las otras dos religiones mencionadas como ejemplo los padres no necesitan ser practicantes para que su hijo lo sea, pues el hijo nace con la religión. En cambio, el catolicismo requiere que los padres activamente lleven a su hijo a bautizarse. Claramente, esto tiene sus variables, puede una persona considerarse católica y no haber sido bautizada; es solo que se trata del conteo oficial.

En el mundo.El 75% de los argentinos es creyente (UBA), lo que nos ubica en la misma línea que Italia (CESNUR) y Chile (Gallup) en cuanto a porcentaje de creyentes.

Estamos por debajo de, por ejemplo, Brasil, con una población creyente de casi el 90% (IBGE) y de países como Indonesia o Nigeria, en los que el porcentaje de creyentes está cerca del 100%.