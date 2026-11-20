El 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen (China), los presidentes de las tres grandes potencias, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, se reunieron y hablaron sobre los principales asuntos mundiales. Es inevitable la comparación con la famosa foto de los Tres Grandes (Roosevelt, Churchill y Stalin) en Yalta en febrero de 1945. En esa ocasión negociaron los mecanismos que regirían el mundo de posguerra, acordaron la creación de la ONU y se reservaron el derecho de veto en los asuntos que atañen a la paz y la seguridad internacionales. Entonces el líder soviético José Stalin dijo: «no nos interesan las discusiones, sino las decisiones». Por tanto, la regla es que los grandes son los que deciden y el resto están obligados a asumirlas, de buen grado o por la fuerza. Porque la alternativa a la falta de acuerdo entre aquellos es el caos, como recordó el presidente Xi en la reunión de ayer.

La ONU nació de la mano de las armas nucleares que, en agosto de 1945, cambiaron la naturaleza de la guerra y las relaciones entre las grandes potencias. Desde entonces el mundo se ha regido por un equilibrio basado en la destrucción mutua asegurada (MAD por sus siglas en inglés), con sus propias reglas, primero implícitas y después mediante tratados, que se perfeccionaron al final de la Guerra Fría para garantizar la estabilidad estratégica. Y esos acuerdos han funcionado y lo han hecho perfectamente porque han evitado el mayor peligro de todos: una guerra total que sería absolutamente devastadora. Sin embargo, en febrero de 2026 finalizó el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (Nuevo START), el último de los acuerdos de desarme y el núcleo de ese régimen de seguridad mundial que ha garantizado la paz. Entonces ¿qué sujeta la aplicación del poder de los grandes? En un período que se caracteriza por la competición estratégica, las tensiones y crisis parecen inevitables, pero el choque no debería producirse jamás porque el resultado sería absolutamente catastrófico. Por eso, el presidente Trump recordaba ayer que es necesario discutir sobre la reducción de armas nucleares o al menos sobre su control, como se plasmó en la declaración final; por su parte, Putin planteó mantener foros de diálogo permanente entre los tres que eviten cualquier tipo de escalada, error de interpretación o incidente entre ellos. Rusos y estadounidenses suman casi 10.500 del total de 12.183 armas nucleares existentes en el mundo, por tanto, tienen la principal responsabilidad en la paz, pero están enzarzados en sendas guerras en Ucrania e Irán donde han lanzado amenazas nucleares contra sus oponentes, quienes están inermes frente al poder devastador de tales armas si se decidiera su empleo. Es un gran peligro porque sin acuerdos formales que sujeten su propio poder, surge la tentativa de resolver los conflictos de forma expeditiva: ¿para qué desgastarse en una guerra prolongada con los costes que supone, si se puede imponer la voluntad mediante el empleo de unas pocas armas nucleares contra un Estado no poseedor? Y este peligro lleva en sí mismo otro que complica cualquier escenario de conflicto futuro: la proliferación horizontal.

La amenaza de empleo llevará inevitablemente a que otras potencias activen sus propios programas atómicos o, al menos, se coloquen al borde de su posesión (latencia nuclear), para que cuando lleguen las crisis se doten rápidamente de medios más resolutivos para ejercer disuasión. La nuclearización de Corea del Norte es la evidencia de este enfoque. Así, el peligro no está solo en los poseedores actuales, sino en que más potencias nucleares harán el mundo más inseguro. Estas son las principales consecuencias del fin del tratado Nuevo START y solo los dirigentes de las tres grandes potencias tienen el poder para establecer nuevas reglas que permitan mantener la paz mundial. Mientras tanto, el resto de los Estados se limitan a sobrevivir, porque al final el Derecho Internacional es la garantía de la existencia de los más débiles.

Dr. Luis V. Pérez Gil. Profesor de la Universidad de La Laguna y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).