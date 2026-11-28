En once días, Nvidia vivió una temporada entera de una serie de intriga política. El 12 de noviembre, Jensen Huang renunció tras revelarse su relación con una exdirectiva de Megaspeed, una nube de Singapur sospechada de desviar chips a China. El 17, sin él, la empresa presentó ingresos récord de USD 115.800 millones y su directorio juró que no volvería. El 23, lo restituyó por unanimidad, después de consultar a “altos niveles del gobierno de Estados Unidos”. Como resume Gustavo Entrala en sus videos de Youtube en su análisis: “la Casa Blanca nos lo quitó y la Casa Blanca nos lo devolvió”. Una guerra de gabinete a cielo abierto. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó públicamente a Comercio, que dirige Howard Lutnick, de no haber incluido a tiempo a Megaspeed en la lista negra. La nueva norma sobre acceso remoto a chips la redactó el Tesoro con el Consejo de Seguridad Nacional, no Comercio. De un lado, los halcones que desconfían de cualquier vínculo con China. Del otro, los aliados de Silicon Valley. Los primeros ganaron la batalla inicial, pero no lograron probar que Huang fuera un riesgo serio. El mercado votó. Nvidia llegó a perder cerca de un tercio de su valor en diez días y arrastró al sector. Para una Casa Blanca que apostó su ciclo económico a la IA, ese derrumbe era un costo político inaceptable. Nvidia, el banco de la IA. Steve Eisman, el inversor que anticipó la crisis de 2008, describe a Nvidia como una “empresa virtual integrada verticalmente”: invierte más de 100.000 millones de dólares en nubes y laboratorios que después le compran chips. Sin un líder capaz de sostener ese circuito, la ola de data centers pierde a su principal prestamista. Huang pasó de problema de compliance a activo sistémico: demasiado grande para caer. La frontera ya está en la nube. El caso expuso un atajo: si no podés comprar el chip, alquilás su cómputo en otro país. Washington respondió exigiendo licencias para exportar chips avanzados a Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Brasil, y controlando a los data centers que sirvan a empresas chinas. Mientras tanto, China ya pesaba apenas un 2% en la facturación de centros de datos de Nvidia y acelera sus propios chips. Cada restricción empuja su sustitución tecnológica. América Latina ya está en el mapa. La noticia más cercana pasó casi inadvertida: Brasil figura como destino de “riesgo elevado de desvío”. La cámara brasileña de software advierte que las filiales estadounidenses quedan eximidas y los operadores locales no, y que eso frena la inversión en data centers.

Para Argentina y para Córdoba, la lección tiene tres capas. Por un lado, la soberanía de cómputo es una variable de política. Atraer data centers ya no depende solo de energía barata y clima fresco: depende de cómo nos clasifique Washington. Un país puede pasar de “destino de inversión” a “riesgo de desvío” por decisiones que no toma. Por otro, la neutralidad tiene costo. Comprar a China o a EE.UU. dejará de ser una decisión técnica. Universidades, empresas y gobiernos necesitarán criterios de cumplimiento, trazabilidad de clientes y diversificación de proveedores.

El talento es la ventaja que no se licencia. Si el hardware se vuelve escaso y condicionado, formar profesionales capaces de hacer más con menos cómputo pasa a ser estratégico. Ahí las universidades y los ecosistemas tecnológicos regionales tienen un papel concreto.

El 1 de diciembre Huang comparecerá ante el Congreso. Lo que diga importará menos que lo que ya quedó claro: en la era de la IA, poder político y poder económico son dos caras de la misma moneda, y el chip dejó de ser una mercancía para convertirse en un pasaporte.

*Director de las carreras de Ingeniería Informática y Licenciatura en Negocios Digitales en la Universidad Blas Pascal.