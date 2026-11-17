La Argentina está pagando un precio demasiado alto por haber naturalizado el agravio como forma de hacer política. El insulto y la descalificación se han vuelto habituales, incluso entre quienes tienen las mayores responsabilidades públicas. En ese clima, el llamado de León XIV al “cuidado de la palabra” fue uno de los mensajes más oportunos de su visita.

El Papa puso sobre la mesa una cuestión que merece una reflexión más profunda: la responsabilidad de quienes ejercen el poder por lo que dicen y, sobre todo, por las consecuencias de sus palabras.

En política, la palabra tiene un peso particular. Es el instrumento con el que se ejerce el liderazgo, se explican decisiones, se defienden convicciones y se busca convencer. Pero su influencia va mucho más allá de la discusión entre dirigentes. Quienes gobiernan también contribuyen, con su manera de hablar, a establecer las reglas de convivencia de una sociedad.

Las palabras de un presidente tienen una autoridad y una repercusión diferentes de las de cualquier ciudadano. Pueden legitimar conductas, alentar actitudes y modificar los límites de lo que se considera aceptable. Cuando el agravio se convierte en una práctica habitual desde el poder, su efecto termina extendiéndose a la vida cotidiana. Por eso, el cuidado de la palabra constituye una responsabilidad política. Quien ejerce autoridad debe ser consciente de que sus expresiones tienen consecuencias.

León XIV vinculó ese cuidado con la disposición a escuchar y con el reconocimiento de quien piensa distinto. Esa reflexión adquiere especial importancia en una Argentina donde la confrontación parece exigir cada vez más la descalificación del adversario.

La democracia necesita discusiones intensas. Pero la autoridad de quien gobierna también se mide por su capacidad para respetar a quienes discrepan. La visita del Papa deja una enseñanza que merece permanecer entre nosotros: ejercer el poder supone también asumir la responsabilidad por las palabras que se pronuncian desde él. Las palabras pueden dividirnos o reunirnos. Elegir cómo utilizarlas supone también elegir qué país queremos construir.

* Presidente Fundación Embajada Abierta Ex Embajador ante ONU y Estados Unidos

Jorge Argüello*